Müge Anlı'da korkunç olay: "Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturtup her gün yıkadı"
Kayıp kardeşi Mehmet Karahan için Müge Anlı’ya başvuran Fatma Karadağ, 2017 yılında sevgili olduğu kişi tarafından kardeşinin dövülerek öldürüldüğünü, ceseti tuvalete oturtup her gün yıkadığını iddia etti.
Manisa’da yaşayan 38 yaşındaki Mehmet Karahan, 2017 yılında şüpheli bir şekilde kayboldu. O günden bu yana kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan ile ilgili araştırmacı gazeteci Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Fatma Karadağ, canlı yayında akılalmaz iddialarda bulundu.
O dönem kocasından kaçıp birlikte yaşamaya başladığı Cemal Durmaz tarafından kardeşinin para mevzusu yüzünden dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, cesedin bulunması ve gerçeklerin açığa çıkması için Müge Anlı’dan yardım istedi.
CESETİ TUVALETE OTURTUP HER GÜN YIKADI
Kardeşinin ölümünün ardından evde günlerce cesetle beraber dağ başında bir evde kaldıklarını söyleyen Fatma Karadağ, yaşadığı olayı canlı yayında şu sözlerler anlattı;
“Etrafta konu komşu yoktu. Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarımı giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş.”
KORKTUĞU İÇİN YILLARCA SUSTU
Duydukları karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Müge Anlı, neden şikayet etmediğini ve kardeşini öldürmesine mani olmadığını sordu. Bunun üzerine konuşan Fatma Karadağ, o evde zorla tutulduğunu, korktuğu için bu gerçekle yaşamak zorunda olduğunu dile getirdi.
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