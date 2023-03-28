Müge Anlı'dan avukat Rahmi Özkan'a mesaj gönderen izleyicilere tepki
Müge Anlı, programında yer alan avukat Rahmi Özkan'a mesaj gönderen izleyicilere tepki gösterdi. Anlı, "Artık yuh ya. Devenin nalı ya. Biraz edep. Bu kadar da olmaz ki. Bu toplumu nereye sürüklüyorsunuz?" dedi.
TV ekranlarında 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programını sunan Müge Anlı, yıllardır birlikte program yaptığı avukat Rahmi Özkan'a mesaj gönderen izleyicilere tepki gösterdi.
Anlı, "50 yıllık evli adama yazıyorsunuz. Artık yuh ya. Devenin nalı ya. Biraz edep. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, ne görüyorsunuz? Bu kadar da olmaz ki. Bu toplumu nereye sürüklüyorsunuz? Biz namuslu, şerefli, haysiyetli, etik kuralları olan bir toplumuz" dedi.
MESAJ GÖNDERENLERİ İFŞA EDECEK
Programda kendisine günde 50 mesaj geldiğini söyleyen Özkan'ın ardından Anlı, "Niye Rahmi Özkan'a mesaj atıyorsunuz? Amaç ne? Amacınızın ne olduğunu da biliyorum. Rahmi Bey'in telefon şifresini falan da biliyorum bir gün elinden telefonu alıp isminizi söyleyip fotoğrafınızı göstererek okuyacağım" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı belli oldu
- Asgari ücrette zam bekleyişi
- Kılıçdaroğlu, adaylık kampanyasını resmen başlattı!
- İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'müzakere' mesajı
- Nagehan Alçı'nın davasında 'skandal' başvuru
- Benzine büyük zam!
- İbrahim Tatlıses’ten ‘seçim' paylaşımı
- 'Sahte diploma' iddiası: Suç duyurusunda bulundular
- İmza maratonu sona erdi! YSK Başkanı'ndan açıklama
- Genco Erkal'dan Muharrem İnce'nin sözlerine tepki