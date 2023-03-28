Müge Anlı'dan avukat Rahmi Özkan'a mesaj gönderen izleyicilere tepki

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 11:45

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 11:45

TV ekranlarında 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programını sunan Müge Anlı, yıllardır birlikte program yaptığı avukat Rahmi Özkan'a mesaj gönderen izleyicilere tepki gösterdi.

Anlı, "50 yıllık evli adama yazıyorsunuz. Artık yuh ya. Devenin nalı ya. Biraz edep. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, ne görüyorsunuz? Bu kadar da olmaz ki. Bu toplumu nereye sürüklüyorsunuz? Biz namuslu, şerefli, haysiyetli, etik kuralları olan bir toplumuz" dedi.

MESAJ GÖNDERENLERİ İFŞA EDECEK

Programda kendisine günde 50 mesaj geldiğini söyleyen Özkan'ın ardından Anlı, "Niye Rahmi Özkan'a mesaj atıyorsunuz? Amaç ne? Amacınızın ne olduğunu da biliyorum. Rahmi Bey'in telefon şifresini falan da biliyorum bir gün elinden telefonu alıp isminizi söyleyip fotoğrafınızı göstererek okuyacağım" diye konuştu.