Muğla açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları ve lastik bot içindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA
16 Ağustos 2022 Salı, 16:02
Muğla açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmaris ilçesi açıklarında can salları ve lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildiğini açıkladı.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salı ve 1 lastik bot içindeki 53 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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