Muğla açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları ve lastik bot içindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmaris ilçesi açıklarında can salları ve lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildiğini açıkladı.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salı ve 1 lastik bot içindeki 53 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Video Haberler
- Pazarda 'yan bakma' kavgası: Metrelerce kovaladı
- MHP'den 'erken seçim' iddialarına yanıt
- Denizde cesedi bulundu: Kimliği belli oldu
- Saniyeler içinde çaldı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Parklarda zehir çıktı! 1 haftada 8 köpek öldü!
- Otomobilde ölü bulunmuştu: Uyuyor diye bırakmışlar!
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- ABD'li şarkıcının Türk parçasıyla dansı gündem oldu
- Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında Ece Erken bayıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye soğuk duş; birinci parti değişti
- Kaldıkları yer erkek öğrenci yurduna çevrildi
- Baraj kalktı, kontenjanlar doldu
- Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
- Liderlerin sözleri gündeme getirdi
- İmamlara 'escort kadın' soruşturması
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- 20 yıllık eşinin aldattığı kişi ortaya çıktı...
- O artık Soylu'nun danışmanı!
- Müdürlükten açığı gizleme çabası