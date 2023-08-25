Muğla açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 25.08.2023 - 20:38

Güncelleme: 25.08.2023 - 20:38

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi Armella Koyu mevkisinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-7) 14 düzensiz göçmeni kurtardı.

Limana getirilen düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.