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Muğla Barosu Başkanı Levent Akgün yeniden seçildi

Muğla Barosu Başkanı Levent Akgün yeniden seçildi

12.10.2026 00:10:00
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ANKA
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Muğla Barosu Başkanı Levent Akgün yeniden seçildi

Muğla Barosu’nun 2026 yılı Olağan Genel Kurulu’nun ardından yapılan başkanlık seçiminde, mevcut Başkan Levent Akgün, 793 oy alarak yeniden seçildi.

Muğla Barosu’nun 2026 yılı Olağan Genel Kurulu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Genel kurulun ardından baronun hizmet binasında başkanlık seçimi yapıldı.

Seçimde, mevcut Başkan Levent Akgün, 27. Dönem CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ve Efsun Türkmen Erol yarıştı.

Baroya kayıtlı 2 bin 568 avukatın bulunduğu Muğla’da, seçimin sonuçlarını Divan Başkanı Birdal Ertuğrul açıkladı.

Buna göre Akgün 793, Erbay 426, Erol ise 184 oy aldı. Akgün, bu sonuçla yeniden Muğla Barosu Başkanı seçildi.

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