Muğla Barosu 'zeytinlik düzenlemesine' karşı dava açtı
Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine izin veren yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açtıklarını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın zeytinlik alanlarda maden arama faaliyetlerinin önünü açan Maden Yönetmeliği değişikliği, 1 Mart'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Zeytinlik alanların talan edilmesinin önünü açacak olan yönetmelik değişikliğiyle ilgili sivil toplum örgütleri ve muhalefet partilerinin tepkisi devam ederken, Muğla Barosu yönetmeliğin iptali için dava açtı.
Yönetmeliğin Türkiye'de telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağını ifade eden Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun, yapılan düzenlemenin kanuna aykırı olduğunu vurguladı.
Zeytinlerin özel yasa ile korunduğunu anımsatan Uzun, "Değerlerleri nedeniyle özel bir kanunla korunan zeytinlerin yönetmelikle sökülmesi düşünülemez. Zeytinliklerin sökülmesine izin veren yönetmelik düzenlemesi, açıkça normlar hiyerarşisine aykırılık oluşturmakta olup yönetmeliğin kanuna aykırı olması demektir. Muğla Barosu olarak zeytinlerin yok olmasına neden olacak yönetmeliğin öncelikle yürütmesinin durdurulması, devamında ise iptal istemi ile Danıştay'da dava açtık" ifadelerini kullandı.
Muğla Barosu 'zeytinlik düzenlemesine' karşı dava açtı https://t.co/NM4gPMznG3 pic.twitter.com/wHqBymlHfa— Cumhuriyet Ege (@EgeCumhuriyet) March 9, 2022
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