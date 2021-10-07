Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün: İpek işçiliğine dönüyoruz

07 Ekim 2021 Perşembe, 11:02

CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Üniversitede kurulan laboratuvarda tarım ile ilgili analizler yaptırdığını söyledi. Gürün, “Analiz laboratuvarımıza üreticiler kentin çeşitli yerlerinden numuneler gönderiyor. Ardından gübrede hangi elementlerin eksik olduğunu, hangi gübrenin dönüm başına ne kadar kullanılması, bu topraklarda ve iklimde hangi ürünü dikerse ne kadar üretim alacağı gibi tespitler yapılıyor. Sonra ise üreticimiz kabul ederse fidanı bedava veriyoruz ve ziraat mühendislerimizle birlikte üretimine destek sağlıyoruz” dedi.

ŞARAPÇILIK...

Üzüm üreticiliğine de önem verdiklerini söyleyen Gürün, “Muğla’da şarapla ilgili antik dönemden beri gelen iki bölge var. Biri Ula ilçesindeki Tera, diğeri ise Fethiye’deki Kadiyanda bölgeleri. Bu bölgelerde ev altlarında şarap üretimi var. Bağcılar kendileri üretiyor. Biz de bu ürünleri markalaştırmak ve yeşil üzümlü şarapları dünyaya tanıtmak için tarımsal kalkınma kooperatifi ve Fethiye Belediyesi ile birlikte şarap tesisi kurmaya hazırlanıyoruz. Yeşil üzüm şarapları ve bu bölgede yetişen yerel üzümlerle yapılan şarapları misafirlere pazarlama fırsatı sağlayacağız” diye konuştu.

DUT BAHÇESİ

İpekböceği yetiştiricilerine de destek olduklarını anlatan Gürün, “İpekböceği güzel bir getirisi olan bir üründü. Ancak yavaş yavaş terk edilmeye başlanmıştı. Biz de bunu gün yüzüne çıkarmak amacıyla üreticiye dut fidanı vermeye başladık. Çünkü ipekböceğinin ilk besin kaynağı dut yaprağı. Fethiye’nin Seydikemer ilçesinde bir de dut bahçesi kurduk. Oradan üreticiler dut yaprağı almaya başladı. Herkes dut dikemeyeceği için biz kendi arazimizi açtık. Şimdi de ipekböceği kozası değil, ipeği de üretmek, ipekten dokuma yapmak isteyen üreticilere de önümüzdeki günlerde malzeme desteği sunmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

TOZLARDAN SEBZE ÇORBASINA

Üreticilere pazarlama alanında destek verdiklerini kaydeden Osman Gürün, “Muğla’da meyve-sebze kurutma tesisimiz var. Vatandaşın pazarlayamadığı ürününü daha yüksek katma değerli bir ürüne dönüştürüyoruz. Ürününü kurutarak iki sene saklayacak düzene getiriyoruz ve bu sayede pazarlama fiyatını artırıyoruz. Bu çerçevede 30’dan fazla ürün kurutuyoruz. Çileğinden muzuna, karpuzundan mantarına kadar kurutup toz haline de getirebiliyoruz. Şimdi bir projemiz daha var. O tozlardan Muğla’ya özgü sebze çorbası karışımları yapıp kooperatifimizde ürettirip pazarlamasını sağlayacağız” diye konuştu.

"ÜRETİCİYE TOPRAK KİRALIYORUZ"

İzmir Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş:

Ödemiş’te 31 civarında Kooperatifimiz var. Sulama, fidan, süs bitkileriyle ilgili çalışıyoruz. Önce suyu sonra satış alanında çözümler bulmak istiyoruz. Ata tohum desteklerinde bulunuyoruz. Doğal bir tarımın mümkün olduğunu göstermek istiyoruz. Üretene destek anlamında çalışıyoruz. İlçemizde katı atık değerlendirme merkezimiz de var. Burada günde 100 ton organik gübre üretimi yapılıyor. Üreticilere kooperatifler aracılığıyla toprağın kalitesinin yükseltilmesi adına gübreleri ulaştırıyoruz. Büyükşehir’e bağlı olarak İZSU ile, atık suların arıtılmasından sonra tarıma uygun suyu, kooperatifler aracılığıyla yine üreticilere iletiyoruz. Bu şekilde hem kuraklıkla hem de yoksullukla mücadele etmiş oluyoruz. Üreticinin toprağı yoksa üretim karşılığında küçük bir alan kiralıyoruz. Tarlalarda bizim verdiğimiz tohumları ekerek ürün yetiştirmesini ve böylece ata tohumunu çoğaltmayı ve sağlıklı ürün yetiştirmeyi amaçlıyoruz. “Otamış” adıyla kendi markamızı da yarattık. Kendimizin üretmediği peynir, süt, et gibi ürünleri ise kooperatiflerimiz aracılığıyla satın alarak tüketiciyle buluşturuyoruz. Kuşkonmaz bizim yöremizde üretiliyor ve yurtdışına açılıyor. Bunun gibi 15-20 üreticiyi destekleyerek Ödemiş’in dünya pazarında yer almasını istiyoruz. Ayrıca fidan ve süs bitkisi üreticilerinin satışlarının yoğun olması anlamında her yıl 21 Ekim’de fuar düzenliyoruz. 1500’ün üzerinde bitki çeşitliliğimiz var. Burada bir pazar gücü yaratmak istiyoruz. Buradaki üretici ve tüketici buluşuyor. Ülke genelinde kestanemiz, incirimiz, sütümüz, cevizimiz ve patatesimiz çok değerli. Pazar yaratarak bu ürünlerimizi tüketicilerle buluşturuyoruz.

"E-SATIŞ İZNİ ALACAĞIZ"

Nevşehir Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok:

Biz ilçede öncelikli olarak pazarlama politikaları üzerine üreticilerle görüşüyoruz. İlçede Kadıncık Ana Kadın Kooperatifi var. Ürün tedariklerinde, üretim aşamalarında, lojistik alanında, pazar bulma alanında onlara yardımcı oluyoruz. Hububat paketleme tesisi kurmayı planlıyoruz. Biz ürünü paketleyip kadın Kooperatiflerimize vereceğiz ve onlar da satışını yapacak. Paketlenmiş bakliyat, erişte, mantı üretimi ve reçel üzerine yoğunlaşmış durumdayız. E-satış izni almaya çalışıyoruz. Büyük tedarikçi firmalarla görüşüyoruz. 3-4 marka değeri olan ürünleri paketlemek için araştırmalar yapıyoruz. Hacı Bektaş Veli ismimiz çok önemli bir markaya sahip. Tuz ve bakliyat türü üzerine bir marka oluşturmaya çalışıyoruz. Markayı oluşturduktan sonra pazarlama konusunda Avrupa ülkeleriyle iletişime geçeceğiz. Bu yıl 6 bin tane lavanta diktik. Seneye hasatı başlayacak. Bu lavantaları Kadıncık Ana Kooperatifimize ücretsiz vereceğiz. Onlar hem yağını üretecek hemde dekoratif ürüne dönüştürecek. Ayrıca ceviz ve badem dikme projemiz var. Mart ayında 6 bin ceviz 6 bin badem dikeceğiz. Yaklaşık 6 ay sonra bu ağaçlarımız ürün verecek ve kooperatifimize ciddi bir gelir elde edecek.