Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri 26 kişiyi kurtardı

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 15:33

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 15:33

Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin hemen ardından deprem bölgesine 129 personel ve 33 araç gönderdi. 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası Büyükşehir Belediyesi bölgeye 2 mobil mutfak, 2 iş makinesi, 1 tır çekici, 4 arazöz, 2 öncü araç, 3 arama kurtarma aracı, 2 kamyon, 3 cenaze nakil aracı, 5 otobüs, 9 yardım tırı ve 129 personel gönderdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden oluşan arama kurtarma ekibi yaptığı çalışmalar sonucunda 26 vatandaşı enkaz altından sağ olarak çıkardı.

MUĞLA DEPREM BÖLGESİ İÇİN TEK YÜREK

Deprem bölgesi için kısa sürede Muğla genelinde 6 yardım toplama merkezi oluşturan Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçları için 7 yardım tırını deprem bölgesine gönderdi. Muğla’da yaşayan vatandaşlar yardım merkezlerine akın ederek deprem bölgesine gönderecekleri malzemeleri teslim ettiler. Deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan gıda paketi, giyim, su, hijyen paketi, ped-çocuk bezi, battaniye, ısıtıcı-soba, el feneri, bebek eşyası, yastık, döşek, baza, köpek maması gibi malzemeler 9 tır ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı. 9 yardım tırı Adıyaman, Hatay ve Malatya yardım merkezlerine ulaştı. Ayrıca Büyükşehir İtfaiyesi İskenderun Limanı’nda kontrol altına alınan yangına müdahale ekiplerine de destek verdi.

GÜRÜN; “UMUTSUZ OLMADAN, HEP BİRLİKTE BU ZOR GÜNLERİ AŞACAĞIZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün Türkiye’nin ne yazık ki deprem gerçeği ile bir kez daha yüzleştiğini söyledi ve yüreklerinin deprem bölgesinden gelecek umutlu haberlerde olduğunu belirtti.

Başkan Gürün; “Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremi ardı ardına yaşadık ve ne yazık ki 10 şehrimizde büyük bir yıkım oldu. Depremin acısını yüreğimizde yaşarken kısa sürede ekiplerimizi deprem bölgesine gönderdik. Elimizden ne geliyorsa yapmak, deprem bölgesinde yaşanan sıkıntıları azaltabilmek, vatandaşlarımızın yanında olabilmek için var gücümüzle çabalıyoruz. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerimizden arada bir de olsa umudumuzu arttıran haberler de alıyoruz. Zamana karşı süren bu yarışta deprem bölgesinde canla başla çalışan tüm ekiplere kolaylıklar diliyor, teşekkür ediyorum. Ayrıca deprem bölgesi için gerekli malzemeleri kısa sürede bizlere ulaştıran Muğlalı hemşehrilerimize de çok teşekkür ediyorum. Biz birlikte olduğumuzda aşamayacağımız engel yok. Tüm Türkiye tek yürek olarak bu zor günleri de geride bırakacağız.” dedi.