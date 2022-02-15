Muğla Büyükşehir Belediyesi 26 bin 539 sokak hayvanını tedavi etti
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında kurulan Geçici Hayvan Bakımevi'nde bugüne dek 26 bin 539 sokak hayvanını tedavi etti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında açılan ‘Geçici Hayvan Bakımevi’ sahipsiz ve tedaviye muhtaç hayvanların bakımını ve tıbbi müdahalesini ücretsiz yapıyor. Can dostlara yardım eli uzatan barınak, 11 bin 622 metrekare doğal yaşam alanı ile Türkiye’nin en kapsamlı bakımevlerinden biri olma özelliğini taşıyor.
Bakımevinde hayvanların kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra, cerrahi müdahaleler ve kemik hastalıklarını da tedavi ediliyor. 160 hayvan besleme odağı bulunan bakımevinde, 4 veteriner hekim, 1 veteriner sağlık teknisyeni ve 12 hayvan bakıcısı görev yapıyor.
Yılda ortalama 4 bin 600 kişinin ziyaret ettiği bakımevi, geçtiğimiz yıl 2 bin 640 hayvanı sahiplendirerek can dostlara yuva buldu. Barınakta 26 bin 539 hayvan tedavi görürken 3 bin 102 hayvan da kısırlaştırıldı. Bakımevinde toplam 7 bin 628 tıbbi müdahale gerçekleştirildi.
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