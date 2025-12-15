Muğla Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. Türkan Saylan'ı konser ve söyleşi programıyla andı

ÇYDD'nin kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konser ve söyleşiyle doğum gününde anıldı. Saylan'ın adını taşıyan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen anma etkinliği, “Bir kadın değişir, dünya değişir” sloganıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğinde gerçekleştirildi.

Programa Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, ÇYDD temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Başkan Aras, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk’ün mirasına sahip çıkan öncü isimlerden biri olduğunu vurgulayarak, “Türkan Saylan demek çağdaşlık demektir. Atamızın bıraktığı mirası en iyi anlayan ve onun direktiflerini en iyi şekilde uygulayan isimlerden biridir” dedi.

Anma programı, senfoni orkestrası dinletisi ve söyleşiyle devam etti. Söyleşinin moderatörlüğünü Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras üstlendi.

"TÜRKAN SAYLAN, ÖRNEK KİŞİLİĞİYLE YOLUMUZU AYDINLATIYOR"

ÇYDD Muğla Şube Başkanı Leyla Ural, Prof. Dr. Türkan Saylan’ı Türkiye’nin en önemli kadın rol modellerinden biri olarak tanımladı. Saylan’la hayattayken tanışma fırsatı bulduğunu belirten Ural, “Alçakgönüllülüğü, insan sevgisi ve hoşgörüsüyle çok özel bir insandı. Dernek olarak onun felsefesini yaşatıyor, çocuklara yalnızca maddi destek değil, kişisel gelişimlerine katkı sunacak çalışmalar yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz ortak çalışmalar için Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum” dedi.

TÜRKAN SAYLAN’A VEFA: MİNNET, İLHAM VE SORUMLULUK

Etkinlikte söz alan emekli öğretmen Seda Savran, Türkan Saylan’ın minnetle anılması gereken bir değer olduğunu belirterek, “Bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan Başkan Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Emekli eğitimci Alattin Erol ise kadınlara değer veren her çalışmanın yanında olduklarını vurgulayarak, “Türkan Saylan bizim için bir idoldür. Onu unutmak mümkün değil. İdeallerini yaşatmak için biz de elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Sosyal Hizmet Uzmanı Ayten Gökşer de meslek hayatında Türkan Saylan isminin kendileri için her zaman ilham kaynağı olduğunu söyledi. "Çocuk yuvalarında çalışırken Atatürk ve vatan sevgisini çocuklara aşılayan çok kıymetli çalışmalar yapıyorduk. Türkan Saylan, cüzzamla başlayıp tüm yüreklere dokunan bir çiçekti. Bu çiçeğin hiç solmamasını istiyorum. Onu yaşatmak hepimizin görevi” diyen Gökşer, etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"O, YAŞAMI BOYUNCA EŞİTSİZLİĞE VE HAKSIZLIKLARA KARŞI MÜCADELE ETTİ"

Başkan Gonca Köksal Aras, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada Prof. Dr. Türkan Saylan’ın yalnızca bir bilim insanı değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in kazanımlarını hayatı boyunca savunan güçlü bir kadın figürü olduğunu vurguladı. Saylan’ın tüm Cumhuriyet kadınları için önemli bir rol model olduğunu belirten Köksal Aras, "O, yaşamı boyunca toplumda var olan önyargılara, ayrımcı bakış açılarına, eşitsizliğe ve haksızlıklara karşı kararlılıkla mücadele etti. Bilimi, eğitimi ve insan haklarını rehber edinerek, özellikle kadınların ve kız çocuklarının toplumsal hayatta eşit koşullarda yer alması için öncü bir duruş sergiledi" dedi

"TÜRKAN SAYLAN DEMEK ÇAĞDAŞLIK DEMEKTİR"

Başkan Ahmet Aras ise Saylan’ın Cumhuriyet değerlerini ve çağdaş yaşam anlayışını topluma miras bırakan öncü bir isim olduğunu vurguladı. "Türkan Saylan demek çağdaşlık demektir" diyen Aras, ÇYDD ve vakfının bu anlayışın kurumsal karşılığı olduğunu belirterek, "Çağdaş yaşamdan kastımız, Atatürk’ün bize gösterdiği ufku anlamaktır. Bu; insanların onurlu, eşit, refah içinde ve hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmadan modern bir ülkede yaşamasıdır. Atatürk’ün ‘muasır medeniyet seviyesi’ olarak tarif ettiği hedef budur" ifadelerini kullandı.

"TÜRKAN SAYLAN, EĞİTİMİN AYDINLIK YÜZÜYDÜ"

Prof. Dr. Türkan Saylan’ın yalnızca bir hekim değil, aynı zamanda özellikle kız çocuklarının eğitime erişimi için mücadele eden güçlü bir toplumsal figür olduğuna dikkati çeken Aras, "O, ülkeye ve gençlere özel bir önem verdi. Bugün karanlık odakların karşısında parlayan bir sivil toplum yapısı bıraktı. Bu yapı sayesinde eğitime ulaşamayan, toplumsal adaletsizlik nedeniyle geri planda bırakılan binlerce çocuk eğitimle buluşturuldu" diye konuştu.

Saylan’ın mirasını yaşatan gönüllülere de teşekkür eden Başkan Aras, derneğin genel merkezinden il ve ilçe örgütlerine kadar tüm gönüllülerin Atatürk’ün ve Türkan Saylan’ın yolunda, yılmadan mücadeleyi sürdürdüğünü kaydetti.

"KREŞ SAYIMIZI 18’E ÇIKARACAĞIZ"

Konuşmasında Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim alanındaki çalışmalarına da değinen Aras, laik ve bilimsel eğitimi destekleyen projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Göreve geldiğimizde kent genelinde yalnızca iki kreş vardı. Bugün 7 kreşe ulaştık. Kısa sürede bu sayıyı 18’e çıkaracağız. Son 1,5 yılda 5 yeni kreşi hizmete açtık" dedi.

Çocukların bilimden, akıldan ve özgür düşünceden uzaklaştırılmasına karşı durduklarını vurgulayan Aras, belediyeye bağlı eğitim yuvalarında Atatürk’ün gösterdiği yolda, özgür düşünceye açık nesiller yetiştirdiklerini söyledi. Seydikemer’de hizmete alınan kız ve erkek öğrenci yurtlarını da hatırlatan Aras, üniversite öğrencilerinin ekonomik koşullarını hafifletmek amacıyla ulaşım ücretini 1 TL’ye düşürdüklerini kaydetti.

"Bu karar Muğla halkının ortak iradesidir" diyen Aras, "Gençlerimizin ulaşım için ayırdığı bütçeyi diğer temel ihtiyaçlarına kullanmasını istedik. Türkan Saylan’ın yolundan yürümeye, onun ideallerine sahip çıkan gönüllülerin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.