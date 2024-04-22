Muğla Büyükşehir Belediyesi, şehrin gürültü haritasını çıkartıyor

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Muğla’da Büyükşehir Belediyesi kentte yaşayan insanların yaşam konforunu arttırmak için kentin gürültü haritasını çıkartıyor.

İHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 14:43
Muğla Büyükşehir Belediyesi, şehrin gürültü haritasını çıkartıyor
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla’da çevresel gürültüyü azaltarak halkın yaşam konforunu yükseltmek amacıyla kentin stratejik gürültü haritasını oluşturmak ve eylem planı hazırlamak için çalışmalara başladı.

Muğla’nın sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin stratejik gürültü haritasını oluşturuyor. Çalışmalar kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda paydaş kurum ve kuruluşlarla toplantı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Muğla il genelini kapsayacak şekilde 130 km karayolu, Dalaman Havaalanı ve Milas/Bodrum Havaalanı, 1583 adet eğlence yeri ve 3 bin sanayi tesisinin gürültü kaynakları mercek altına alınacak.


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