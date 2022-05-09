Muğla Büyükşehir Belediyesi, termik santralin maden ocağı ruhsatının iptali için dava açtı
Muğla’nın Yatağan İlçesinde faaliyet gösteren termik santral bünyesindeki maden alanlarına, ÇED raporu süreci işletilmeden, yeraltı ocağı için ruhsat verildiği ortaya çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmadan dolayı yaklaşık 300 bin yurttaşın içme suyu kaynağının kirleneceği gerekçesiyle ruhsatın iptali için dava açtı.
ÇED süreci işletilmeden yeraltı ocağı için verilen ruhsata karşı Muğla Büyükşehir Belediyesi, hukuki süreç başlattı. Büyükşehir Belediyesi yeraltı ocağı faaliyeti sonucunda meydana gelecek olan ve geri dönüşü mümkün olmayacak zararların önüne geçilmesi amacıyla, işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali istemiyle iptal davası açtı.
300 BİN YURTTAŞIN İÇME SUYU KİRLENME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA
Yatağan’da yapılması planlanan yeraltı ocağı ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan incelemelerde, bu bölgenin yeraltı suyunun kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirlendi. Özellikle maden çalışmalarının Yatağan ilçe merkezi ile beraber 40 mahallenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan, Bahçeyaka, Bozarmut, Turgut-Dipsiz Yeraltı Suyu Havzalarında kirliliğe neden olacağı saptandı.
Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Bu havzalarda yapılacak çalışmadan dolayı havza içerisindeki yeraltı suyu akiferinde (geçirimli jeolojik birim) meydana gelecek olan azalmalardan dolayı önümüzdeki yıllarda yaklaşık 300 bin kişinin olumsuz olarak etkileneceği ve telafisi mümkün olmayacak su temin sorunlarıyla karşı karşıya kalınabileceği tespit edilmiştir. Bu nedenle yeraltı ocağı faaliyeti sonucunda meydana gelecek olan geri dönüşü mümkün olmayacak zararların önüne geçilmesi amacıyla hukuki mücadele başlatılmıştır. Ayrıca bu hafta içinde Yatağan Yeşil Yaşam Derneğinin açtığı davaya da müdahil olacağız.”
Video Haberler
- Terastaki dehşette katil kardeş çıktı!
- Eğlence mekanlarına 'müzik yasağı' cezası
- Yalnızlıktan ağlayan kadına ziyaretçi akını
- İstanbul'da dev şölen
- Afyonkarahisar alevlere teslim: 15 iş yeri kül oldu
- Çin'de kırmızı gökyüzü
- Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
- 25 kilometre süren kovalamaca polis barikatında bitti
- Peker: 'Bir hamle yapacağız'
- 'Katil oldum' diye gözyaşı döktü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seni perişan ederim Melih'
- 'Tek kaçış yolu...'
- AKP'nin 'kahramanı' Fethullahçı çıktı
- 'Japon intihar pilotları gibi...'
- Ehliyeti eski olanlar dikkat: Son tarih açıklandı!
- Başkanın camiayı karıştıran fotoğrafı
- 'Konu bizler değiliz!'
- Ahmet Nur Çebi'den 'Ali Koç' çıkışı
- Kirlilik alarmı! Okullar tatil edildi
- Gericiler hedef göstermişti: Yener geri adım atmadı!