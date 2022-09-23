Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle yangınla mücadele etti

23 Eylül 2022 Cuma, 15:36

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı (Yalancı boğaz) Adaköy mevkiinde önceki Çarşamba günü saat 12.27 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın yaklaşık 19 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken 620 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangının başladığı ilk andan itibaren alevlerin kontrol altına alınması için mücadele eden Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sahada aktif görev aldı.

YANGIN İŞÇİLERİNE ÇORBA DAĞITILDI

Büyükşehir Belediyesi çıkan orman yangınına 73 araç ve 132 personelle müdahalede bulunurken, bölgede olası yaşanacak olan elektrik kesintisine karşı jeneratör araçları ve görevli personellerin kumanya ihtiyacının giderilmesi için ikram aracı da gönderdi. Yangına müdahale eden personellere çorba, ekmek, su ve çay dağıtımı gerçekleştirilirken, Büyükşehir sağlık ekipleri de yangın alanında hazır bulunarak dumandan etkilenen ekiplere tıbbi destek sağladı.

BAŞKAN GÜRÜN GECE BOYU YANGIN SAHASINDAYDI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, beraberinde Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, CHP Parti Meclis Üyesi Gizem Özcan ve CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ile yangın bölgesine gitti. Gece geç saatlere kadar yangın bölgesinde kalan Başkan Dr. Osman Gürün yangına müdahale eden ekiplerden sürekli bilgi aldı.