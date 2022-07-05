Muğla Büyükşehir Belediyesi’den üreticiye 1 milyon 300 bin liralık yem desteği

05 Temmuz 2022 Salı, 16:01

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas’ta ürettiği 55 ton danelik yem ve 50 ton saman balyasını çiftçiye dağıttı. Çiftçiye 1 milyon 300 bin liralık kaba yem desteği sağlandı. Belediye ayrıca, 2 bin 150 hayvana sağlanan kaba yem desteğinin yanında üreticilerin kendi ürettiği sütleri hijyenik ortamda saklayabilmeleri ve katma değerinin artması amacıyla Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne 5 ton kapasiteli süt soğutma tankı desteklemesinde bulundu.

Muğla'nın verimli topraklarıyla önemli bir tarım kenti olduğu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, üretimde yükselen maliyetlerin çiftçilerin belini büktüğünü ve bunun bir an önce ortadan kaldırılması için gereken tarım politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Üretimde kadının rolünün büyük olduğunu belirten Başkan Gürün, “Tarımda kadın emeğine, kadının gücüne güveniyoruz. Toprağına sahip çıkan kadınlarımız oldukça gelecekle ilgili bir endişe taşımıyorum. Milas'ımız, Muğla genelinde en fazla büyükbaşa sahip ilçemiz. Milas Belediyesi ve kooperatifimiz ile işbirliği yaparak yaklaşık 340 dönüm araziye yem bitkisi ekimi yaptık ve bugün elde ettiğimiz kaba yem ve danelik yemi üreticilerimize dağıtıyoruz. Tarımdaki ekonomik koşullar nedeniyle zor durumda olan üreticimize destek olarak onların üretimde kalmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu destekle yaklaşık 1 milyon 300 bin TL değerinde bir katkı sağlamış oluyoruz. Önümüzdeki yıl 340 dönüm araziyi 600 dönüme çıkararak desteğimiz devam edecek.

“BİRLİKTE ÜRETMEMİZ GEREKİYOR”

Gürün, sözlerine şöyle devam etti:

Tarım laboratuvarları, yerel tohum merkezi, meyve sebze kurutma tesisi, kooperatif desteklemeleri ve daha birçok hizmetle üreten bir Muğla için çabalıyoruz. Özellikle kooperatiflerimize destek veriyoruz ve güç birliği yapıyoruz. Sadece et, süt değil et ve süt ürünlerinin üretimini de teşvik ediyoruz. Markalaşmamız, birlikte üretmemiz gerekiyor. Çok yakında “Kooperatifler Birliği” kuruluşu içinde adımlar atacağız. Üretim kazanca dönüşecek, katma değeri yüksek ürünlere gençler toprağına dönecek. Kırsal ve kıyısal birlikte gelişecek. Muğla tarım, hayvancılık, turizm ve kültür kenti. En büyük zenginliği de sevgi, hoşgörü ve güler yüzü benimsemiş insan zenginliği. Birbirimize güvenelim, umutlu yarınlara birlikte yürüyelim.”