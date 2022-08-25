Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden arıcılara büyük destek
Muğla Büyükşehir Belediyesi arıcıların en büyük sorunlarından biri olan Büyük Balmumu güvesine karşı eksi 30 derecede petekleri şokluyor. Türkiye’de sadece Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan uygulamayla bu güne kadar il genelinde 50 bin petek şoklandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin arıcıların en büyük sorunlarından biri olan Büyük Balmumu güvesine karşı hayata geçirdiği “Temiz Petek Projesi” arıcılara ekonomik anlamda can suyu oluyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından arıcıların peteklerini saklama döneminde güvelerin verdiği zararların önüne geçmek için başlatılan Temiz Petek projesinde bugüne kadar yaklaşık 50 bin petek şoklandı.
PETEK ŞOKLAMALARINA 1 EYLÜL 2022’DE BAŞLIYOR
Arıcıların her yıl güvelerin verdiği zarardan dolayı değiştirmek zorunda kaldığı ve ekonomik anlamda zarara uğradıkları petekler, Muğla Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ‘Temiz Petek Projesi’ ile eksi 30 derecede dondurularak her yıl kullanma imkanı sağlanıyor. Arıcılara can suyu değerinde olan projede yaklaşık 50 bin petek eksi 30 derecede şoklanıyor. Belediyenin 3 yıl önce başlattığı petek şoklama çalışmalarının 2022 şoklamaları 1 Eylül tarihinde başlayıp, 15 Kasım tarihinde sona erecek.
BAŞKAN GÜRÜN: ARICILARIMIZIN YANINDAYIZ
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Çam balının başkenti Muğla’mızda arıcılarımızın yanındayız. Yüzde 68 orman varlığı, geniş coğrafyası ve bu coğrafyadaki birbirinden değerli bitki florası ile dünyanın ve Türkiye’nin en önemli bal üreticilerinden biri konumundayız. Muğla’mızda arıcılıktan ekmeğini kazanan hemşehrilerimizi destekliyor, onların marka değeri yüksek, kaliteli ürün üretmesi ve emeğinin karşılığını alması için çalışıyoruz. Muğla çam balı bizim en değerli ve kıymetli ürünlerimizden. Dünya Çam balının yüzde 90’ını Türkiye, Türkiye’de üretilen çam balının yüzde 80’ini de Muğla’mız karşılıyor. Arıcılarımızın maliyet giderlerini düşürmek için Büyükşehir Belediyesi olarak bu güne kadar 50 bin peteği bal mumu güvesine karşı eksi 30 derecede şokladık. Üreticilerimiz peteklerini güven içerisinde saklayabildi” dedi.
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