Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden kadın üreticilere kıl keçisi desteği
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin maddi bağımsızlığını kazanmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar için başlattığı kıl keçisi projesi kapsamında Yatağan’da kadın üreticilere kıl keçisi dağıtacak.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlar için başlattığı kıl keçisi projesi kapsamında Ortaca, Dalaman, Kavaklıdere, Menteşe, Ortaca, Köyceğiz ve Ula ilçelerinden sonra Yatağan’da da kadın üreticilere kıl keçisi dağıtacak.
Bugüne kadar 266 kadın üreticiye 798 kıl keçisi dağıtımı gerçekleştiren büyükşehir, Yatağan ilçesinde de 18-45 yaşları arasında kadın üreticilere kıl keçisi hibe edecek.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına 10 Eylül 2022 tarihinde başlayacak olan başvurular, 20 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.
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