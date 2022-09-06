Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden kadın üreticilere kıl keçisi desteği

06 Eylül 2022 Salı, 14:07

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlar için başlattığı kıl keçisi projesi kapsamında Ortaca, Dalaman, Kavaklıdere, Menteşe, Ortaca, Köyceğiz ve Ula ilçelerinden sonra Yatağan’da da kadın üreticilere kıl keçisi dağıtacak.

Bugüne kadar 266 kadın üreticiye 798 kıl keçisi dağıtımı gerçekleştiren büyükşehir, Yatağan ilçesinde de 18-45 yaşları arasında kadın üreticilere kıl keçisi hibe edecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına 10 Eylül 2022 tarihinde başlayacak olan başvurular, 20 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.



