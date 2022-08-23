Muğla Büyükşehir, Fethiye 100 Yaş Evi’ni hizmete açtı

23 Ağustos 2022 Salı, 16:07

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş üstü vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla oluşturduğu Fethiye 100 Yaş Evi’ni düzenlediği törenle hizmete açtı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine, önceki dönem Muğla Milletvekillerinden Cumhur Yaka ve Sami Gökmen, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Yunus Önder, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, İYİ Parti Fethiye İlçe Başkanı Ali Fatih Çoban, DEVA Partisi İlçe Başkanı Saniye Kulaç ve Gelecek Partisi Fethiye İlçe Başkanı Sadet Kansız, CHP Seydikemer İlçe Başkanı Cemil Daydır, CHP Köyceğiz İlçe Başkanı Hüseyin Erol ve vatandaşlar katıldı.

FETHİYE 100 YAŞ EVİ’NDE 353 AKTİF ÜYE BULUNUYOR

60 Yaş ve üstü vatandaşların bir araya gelerek sohbet edebilecekleri 100 Yaş Evi, üyelerin yeni dostluklar kurabileceği, sosyal aktivitelerini artırabileceği ve yaşanmışlıklarını da gelecek kuşaklara aktarabilecekleri bir merkez olarak görev yapıyor. Fethiye 100 yaş evinde sohbet odası, oyun odası, TV odası, dinlenme odası ve birçok etkinliğin yapılabileceği atölye odaları bulunuyor. El sanatları, film gösterim günleri, kültür ve tarih gezileri gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapan 100 Yaş Evi’nde üyelerin sağlıklı ve keyifli yaş alabilmeleri için uzman sağlık personeli tadından düzenli olarak kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapılıyor. Aktif olarak 353 üyesi bulunan Fethiye 100 Yaş Evi’nde bu zamana kadar 195 etkinlik yapılarak 3 bin 439 kişinin katılımı sağlandı.

GÜVEN: BU TESİSİN BENZERİNİ ALMANYA’DA BİLE GÖRMEDİM

100 Yaş Evi açılış töreninde konuşan Gülçin Akalın, 100 Yaş Evi’nin kendilerine yaşama sevinci verdiğini ifade etti. Yıllarca evlerinde tek başlarına ve kimsesiz yaşadıklarını ifade eden Akalın, 100 Yaş Evi’nde dostluk, arkadaşlık, muhabbet ve sohbeti bulduklarını söyledi. Bir diğer 100 Yaş Evi üyesi Nusret Güven ise şunları ifade etti: “Hepimiz yaşlanıyoruz ve yaşlandıkça da yalnız kalıyoruz. Ben 35 yıl yurt dışında yaşadım. Bu tesisin benzerini Almanya’da bile görmedim. Muhteşem bir tesis yapılmış. Burada üyeler olarak birbirimizi bulduk, ruhlarımızı düzelttik. Bu güzel tesisi ilçemize kazandıran Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederim.”

BAŞKAN KARACA: FETHİYE BAŞKANIMIZIN DESTEĞİYLE CUMHURİYET TARİHİNDE ALABİLECEĞİ EN BÜYÜK YATIRIMI BU 5 YIL IÇERİSİNDE ALIYOR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ile birlikte hem Muğla’da hem Fethiye’de güzel hizmetler yapmaya devam ettiklerini belirten Fethiye Belediye Başkanı Âlim Karaca, şunları ifade etti: “Pandemi ile 2 yıldır mücadele ediyoruz. Hem Maddi gelirlerimizde ciddi bir azalma oldu hem de bu süreçte iletişimimizde sıkıntılar oldu. Ancak biz bu süreçte hep sizlerin yanında olmaya devam ettik. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle Fethiye’deki sorunları tek tek ele aldık. Fethiye tarihinde ve cumhuriyet tarihinde alabileceği en büyük yatırımı bu 5 yıl içerisinde alıyor. BŞB ile ortak yürüttüğümüz projeler ile bütün yatırımları tamamlamış olacağız. Bölgemizin altyapıyla üstyapıyla tamamlanmış, geleceğe güvenle bakan güzel bir şehir yaratma çabası içindeyiz gece gündüz başkanımız ile birlikte çalışıyoruz.”

BAŞKAN GÜRÜN: 100 YAŞ EVİ’NDE YAŞLILARIMIZ ILE GENÇLERİMİZİ BULUŞTURUYORUZ

Fethiye’de hizmete açılan 100 Yaş Evi’nde sadece yaşlıların değil toplumun her yaştan kesimine hizmet vereceğini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Fethiye 100 Yaş Evi ile yaşlılarımızın hayatına hayat katmaya, içlerindeki çocukluklarını ve gençliklerini tekrar hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Tesisimizde yaşlılarımız sadece kendi yaşıtlarıyla değil, her yaştan vatandaşlarımızla da birlikte olma şansı yakalayacak. Tesisimize yaşlılar ile gençlerimizi de buluşturuyoruz. Çünkü gençlerimizin büyüklerin konuşmalarından ve tecrübelerinden faydalanmaya, büyüklerin de tecrübelerini gençlere anlatma ihtiyacı var. Sadece sosyal projeler değil altyapı ve diğer çalışmalarımızla Fethiye’nin hizmetindeyiz. 2014-2022 yıllarında arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde 3 milyar 660 milyon liralık yatırım yaptık. Fethiye’de 237 milyon liralık maliyet ile altyapı çalışmaları yapıyoruz. Ölüdeniz Atıksu Arıtma Tesisi, Hisarönü-Ovacık Kanalizasyon Hattı, Fethiye AAT kapasite artırım alışmalarımız gibi birçok önemli altyapı yatırımımız bulunuyor. Çalışmalarımız artarak devam ediyor. Güzel günlerde buluşmak ve nice tesislerin temel atma ve açılış törenlerinde buluşmak üzere hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Hayırlı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.