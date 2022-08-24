Muğla Büyükşehir’den Fethiyelilere yeni yaşam alanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye’nin Foça Mahallesi’ndeki mesire alanına yapılan yeni yaşam alanında incelemede bulunan Başkan Dr. Osman Gürün, “Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceği bir alan yapıyoruz” dedi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye’nin Foça Mahallesinde bulunan mesire alanının düzenleme çalışmalarına başladı. 2 Milyon 655 Bin TL maliyet ile başlayan çalışmaları Başkan Dr. Osman Gürün yerinde inceledi. Projenin son durumu hakkında bilgi alan Başkan Gürün’e ziyaret sırasında Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da eşlik etti.
İncelemede konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Fethiye’de vatandaşlarımızın sosyal alanlarda daha fazla bir araya gelmesi için mesire alanımızda çalışma başlattık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla bu alanda vakit geçirebilecek. Tüm yeni tesislerimizde olduğu gibi burada da yağmur suyu toplama deposu yaptık. Yeşil alanlarımızı bu su ile sulayacağız. Mesire alanımız başta Foça mahallemiz olmak üzere tüm Fethiye’mize hayırlı olsun” dedi.
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