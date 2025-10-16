Cumhuriyet Gazetesi Logo
Muğla'da 'alacak' kavgasında kan aktı: Can kayıpları var!

Muğla'da 'alacak' kavgasında kan aktı: Can kayıpları var!

16.10.2025 15:23:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Muğla'da 'alacak' kavgasında kan aktı: Can kayıpları var!

Milas ilçesinde, 'alacak' nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Halil İbrahim Tuzcu ve Ali Taha Demir yaşamını yitirdi. Şüpheli M.A.Ö., gözaltına alındı.

Milas-Yatağan yolundaki yem fabrikasında saat 11.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi. 

İddiaya göre; Halil İbrahim Tuzcu (34), Ali Taha Demir (19) ve M.A.Ö. (18) arasında 'alacak' nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.A.Ö., tabancayla Tuzcu ve Demir'e ateş açtı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Tuzcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi, Demir ise ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen Demir de kurtarılamadı. Olayla ilgili şüpheli M.A.Ö. ise; polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Savcının incelemesinin ardından Demir ve Tuzcu'nun cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #muğla #silahlı kavga #alacak

İlgili Haberler

Sivas'ta alacak verecek kavgasında kan aktı: Yaralılar var
Sivas'ta alacak verecek kavgasında kan aktı: Yaralılar var Divriği ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Polis, havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak grupları ayırdı.
Kayseri'de alacak verecek kavgası kanlı bitti!
Kayseri'de alacak verecek kavgası kanlı bitti! Kocasinan ilçesinde iddiaya alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'da taksici oğlunun alacaklısı tarafından darbedildi
İstanbul'da taksici oğlunun alacaklısı tarafından darbedildi İstanbul Sultangazi'de S.G., oğlunun aldığı borcu ödemek için taksi durağına çağırdığı alacaklısı tarafından darbedildi. S.G.'nin yere düşerek bacağını kırdığı kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.