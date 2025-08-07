Muğla’da çimentoculara mahkemeden ret

Muğla’da Menteşe'nin Bayır Mahallesi ile Yatağan'ın Deştin Mahallesi arasında kızılçam ormanlarının tam ortasına insan sağlığına ve çevreye vereceği zararlar bilimsel olarak kanıtlanan Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesi karşı yöre halkının direnişi sürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Yatağan Belediyesi, köylülerin açtığı davalar sonucu 2 kez “ÇED Olumlu” kararı iptal edilen çimento fabrikasının imarlarını iptal ederken, Muğla Valiliği ve şirket yetkilileri büyükşehirin kararını ayrı ayrı mahkemeye taşıdı.

Geçen ay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 3. kez ÇED Olumlu kararı verirken çimento fabrikası yetkililerinin büyükşehire açtığı davada yürütmenin durdurulması talebi Muğla Nöbetçi İdare Mahkemesi heyeti tarafından oybirliğiyle reddedildi.