Muğla'da deniz kazası geçirmişti: AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz kazası geçirerek yaralanmış sonrasında ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

İlk tedavisi burada yapılan Yalçın, gece saatlerinde ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

"BİLİNCİ AÇIK"

Yalçın'ın tedavisine Şişli'de bulunan özel bir hastanede devam edeceği öğrenildi. Hasan Basri Yalçın'ı ailesi, İstanbul Valisi Davut Gül, ve partililer karşıladı.

Öte yandan, Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Oğuz Şahin, Hasan Basri Yalçın'ın sağlık durumuna ilişkin akşam saatlerinde, "Hastamız düşme sonucunda geldi. Gerekli tetkik ve tahlilleri yaptırdık. Herhangi bir sıkıntısı yok, bilinci açık. Omurgasında zedelenme var" şeklinde konuşmuştu.



