Muğla’da DSİ’nin baraj projesinin 'ÇED Olumlu' kararı iptal edildi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 21. Bölge (Aydın) Müdürlüğü tarafından Muğla’nın Köyceğiz ve Ula ilçesi sınırları içerisinde Balcılar Mahallesi, Alacık mevkiinden sulama ve enerji amaçlı ‘Balcılar Barajı ve Sulaması, Hidroelektrik Santralleri, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi ve Beton Santrali’ yapılması planlanıyordu.

Proje için 2022 yılı Mart ayında ÇED süreci başlatılmıştı. Proje ile ilgili olarak hazırlanan ÇED raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek 2023 yılı Ağustos ayında son şekli verilmişti. Projeye, 5 Ağustos 2024’te ‘Çevresel etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu” verilmişti.

Proje karşı, Balcılar Mahallesi'nde yaşayan 90 kişi ve Köyceğiz Çevre ve Doğa Koruma Derneği'nin oluşturduğu 91 kişi "ÇED Olumlu" kararının iptali için Muğla 4. İdare Mahkemesi'nde dava açmıştı. Davaya, projenin yürütücüsü konumundaki Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü de müdahil olarak katılmıştı. Açılan davanın duruşması 21 Ekim’de yapılmıştı. Muğla 4. İdare Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, proje için verilen “ÇED Olumlu” kararını iptal etti.

Mahkeme, bilirkişi raporundaki tespitleri dikkate alarak ÇED raporunda önemli eksiklikler bulunduğunu belirtti. Kararda, özellikle yaklaşık 92 bin ağacın kesilecek olması nedeniyle orman ekosistemine etkilerin yeterince değerlendirilmediği, orman yangınlarıyla mücadele planının bulunmadığı, sığla (Liquidambar orientalis) gibi endemik türler üzerindeki etkilerin göz ardı edildiği, biyolojik çeşitlilik, tozlaşmada rol alan arılar ve çam balı üretimi gibi bölgeye özgü unsurlara ilişkin analizlerin eksik olduğu, Köyceğiz–Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin florasına dair bilimsel çalışmaların ÇED’e dahil edilmediği ve doğal sit alanlarına yönelik kümülatif etkinin yeterince değerlendirilmediği vurgulandı.