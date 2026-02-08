Muğla'da feci kaza... İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 çocuk öldü, 6 yaralı!

Kaza, saat 11.30 sıralarında Fethiye-Çameli kara yolun Üzümlü Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Denizli'nin Çameli ilçesinden Fethiye yönüne giden otomobil, hatalı sollama sonucu karşıdan gelen hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, her iki araçta sıkışanları çıkardı. 1'i çocuk 7 yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI

Yaralılardan durumu ağır olan 3 yaşındaki Halil Efe Yılmaz, tedaviye alındığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

KARA YOLU ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle Fethiye-Çameli kara yolu 1 saat süreyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

3 yaşındaki Halil Efe Yılmaz’ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan 6 kişinin kimlikleri belli oldu.

Yaralıların, otomobil sürücüsü Yıldıray Yılmaz (41), yanındaki Zeliha Yılmaz (60), Havva Yılmaz (48), hayatını kaybeden Halil Efe Yılmaz'ın ikizi Zeliha Yılmaz (3) ile diğer araç sürücüsü Emin Türkoğlu (73) ve eşi Fatma Türkoğlu (63) olduğu bildirildi.