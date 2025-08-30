Muğla'da hareketli anlar: Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı!

Muğla’nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi Sepetçi mevkisinde Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağı meydana gelen arıza nedeniyle boş araziye acil iniş yaptı.

Olayda görevli pilotun sağlık kontrolleri için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, ilk bilgilere göre hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Sert inişin etkisiyle uçakta hasar meydana geldi. Kaza sonrası bölgede kısa süreli panik yaşanırken ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık yaptığı açıklamada, “Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağı teknik arıza nedeniyle Yatağan ilçemizin Hacıbayramlar Mahallesi Sepetçi mevkisinde boş araziye acil iniş yapmıştır. Pilotumuzun sağlık durumu iyidir. Orman teşkilatımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından kaza ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Denizli Buldan’daki yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımız, Muğla Milas Havalimanı’na dönüş esnasında Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Köyü'ne teknik bir nedenle acil iniş yapmak zorunda kalmış, sert inişin etkisiyle uçakta hasar meydana gelmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu çok şükür iyidir. Orman teşkilatımıza ve kahraman personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tüm ekiplerimizi her türlü kazadan ve beladan korusun."