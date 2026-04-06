Muğla'da kaçakçılık operasyonu: 15'inci yüzyıla ait Tevrat ele geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 01-31 Mart 2026 tarihleri arasında il genelinde düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı.

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince bir ay içerisinde toplam 29 KOM olayı aydınlatıldı.

Bu kapsamda 51 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen adli arama faaliyetlerinde ele geçirilenler arasında en dikkat çeken parça, 15. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Tevrat oldu. Tarihi eser kaçakçılığına yönelik bu önemli yakalamanın yanı sıra, kaçak kazılarda kullanılan 27 adet muhtelif malzeme de koruma altına alındı.



Çalışmalarda 3 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 467 adet tabanca fişeği, 174 adet senet, 67 bin 370 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 110 kg tütün, bin 588 paket kaçak sigara, 438 adet kaçak puro, 382 adet elektronik sigara, bin 39 adet kartuş, 510 adet gümrük kaçağı parfüm ve 15 adet cep telefonu ele geçirildi.



