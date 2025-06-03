Muğla'da kaybolan 4 yaşındaki Eylül'den haber var

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi’nde saat 11.30 sıralarında, evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Eylül Kaplan’ı bulamayan aile kızlarını aramaya başladı.

Evin etrafında çocuklarını bulamayan aile hemen kayıp ihbarında bulunarak yardım talebinde bulundu.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye ilk olarak jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ormanlık arazinin hakim olduğu bölgede arama tarama çalışmalarını sürdürürken, olay yerine AFAD, UMKE ve STK’ların arama ekipleri yönlendirildi. Ekipler aramalarını dağlık alanda yoğunlaştırdı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan araştırmaların ardından kayıp çocuk dağlık alanda sağ olarak bulundu. 4 yaşındaki Eylül sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.