Muğla’da kitlesel zeytin mitinginde CHP lideri Özel, parayı önceleyen sisteme tepki gösterdi: En büyük hainlik

Türkiye’nin 30 ilinden gelen köylülerin oluşturduğu “Toprağımızı vermiyoruz platformu”, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da öngören 7554 sayılı torba yasayı protesto etti. Muğla’nın Menteşe ilçesinde “Haklarımızdan vazgeçmiyoruz, toprağımızı vermiyoruz” sloganıyla düzenlenen mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil’in yanı sıra birçok siyasi partinin temsilcileri, STK’ler, çevreciler, İkizköylüler ve yurttaşlar katıldı. Mitnig, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun mesajıyla başladı.

‘GANİMET GÖRÜYORLAR’

İktidarın, halkın menfaatlerini korumadığını vurgulyan İmamoğlu, “Ülkemiz maalesef, adalet ve merhamet duygusunu yitirmiş haksız kazanç ve çıkar şebekeleri tarafından yağmalanıyor. 86 milyonun haklarını, bu ülkenin menfaatlerini korumakla yükümlü iktidar bu kirli sürecin tam merkezindedir. Vatan toprağının kıymetini bilmeyen, ülkeyi bir ganimet gibi gören bu anlayış millete sırtını dönmüştür. Milletin haklarını hiçe sayan bu iktidar, Akbelen’de de anayasayı ve hukuku çiğneyerek baskıyla, zulümle sonuç almaya çalışıyor. Hiçbir vatansever, içinde insan ve doğa sevgisi olan, Allah korkusu taşıyan hiç kimse ormanların talan edilmesine, zeytinliklerin yok edilmesine seyirci kalamaz” ifadelerini kullandı.

‘TARİHE GEÇECEKLER’

Zeytinin Anadolu topraklarının bekçisi olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bizler bir avuç rantçıya karşı milyonlarız, hep beraber direneceğiz. Bugün yapılanlar Anadolu işgal altındayken yapılmadı. Bizim atalarımız zeytin dikerdi, bu hainler zeytin söken olarak tarihe geçecek” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel mitingde konuşmasına Nâzım Hikmet’in Yaşamaya Dair şiirini okuyarak başladı. Özel, “Bu meydan esasen Meclis’tir. Eğer iktidarlar milletin aleyhinde işler yaparsa, millet itiraz eder ve meydana çıkar. Ankara’daki Meclis, Muğla’nın doğasına kasteden bir düzenleme yaptı. Eğer Meclis sizin sesinizi duymuyorsa o Meclis bugün Muğla’daki meydandır” ifadelerini kullandı.

‘BARIŞ, BEREKET, HUZUR’

AYM üyelerine seslenen Özel, “Zeytin ağaçları barışın, bereketin ve huzurun simgesidir. Aynı zamanda bir üretim, geçim, kalkınma aracıdır. Böyle bir güzelliği korumamız gerekirken 23 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidar ne yapıyor. İlk kez verilen bütün mücadelelere rağmen zeytinlere bu saldırıyı gerçekleştirdiler. Bu kanun bu haliyle kalırsa doğa katliamların artacağını biliyoruz. Torunlarımız için sizden adalet bekliyoruz” diye konuştu. Özel, “Tam 820 bin zeytin ağacı, binlerce aile bir bakanın imzasıyla şirketin para insafına terk edilmiştir. Doğayı değil parayı önceleyen sistemin sonuna kadar karşısındayız. Önüne gelene vatan haini diyenlerin, bu yaptıkları en büyük vatan hainliğidir” dedi.