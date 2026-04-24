Muğla'da panik anları: Tekne su aldı, içindeki 3 kişi kurtarıldı

24.04.2026 12:21:00
DHA
Bodrum’da içinde 3 kişinin bulunduğu tekne su almaya başlayınca Kıyı Emniyeti ekipleri harekete geçti. Su tahliyesi yapılan tekne, yedeklenerek tersaneye çekildi ve batmaktan son anda kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tersane önlerinde su almaya başlayan içinde 3 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından batmaktan kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne, dün akşam saatlerinde Bodrum Ağanlar Tersanesi önlerinde içerisinde 3 kişi bulunan 17 metre boyundaki teknenin su aldığı bilgisi ulaştı.

BATMAKTAN KURTARILDI

Bunun üzerine KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye gönderildi.

Tahlisiye botu personeli, önce batmak üzere olan teknedeki suyu tahliye etti, ardından da yedekleyerek tersaneye çekerek, batmaktan kurtardı. 

