Muğla'da panik anları: Tekne su aldı, içindeki 3 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tersane önlerinde su almaya başlayan içinde 3 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından batmaktan kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne, dün akşam saatlerinde Bodrum Ağanlar Tersanesi önlerinde içerisinde 3 kişi bulunan 17 metre boyundaki teknenin su aldığı bilgisi ulaştı.

BATMAKTAN KURTARILDI

Bunun üzerine KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye gönderildi.

Tahlisiye botu personeli, önce batmak üzere olan teknedeki suyu tahliye etti, ardından da yedekleyerek tersaneye çekerek, batmaktan kurtardı.