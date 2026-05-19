Muğla'da pansiyonda öğrencilere 'taciz' soruşturması: 1 kişi tutuklandı

Muğla'da bir pansiyonda üniversite öğrencilerinin tacize uğradığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli tutuklandı.

Muğla Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

FAİL TESPİT EDİLDİ

Yapılan açıklamada, 15 Mayıs 2026 Cuma saat 03.30 sıralarında Fethiye'deki bir pansiyonda meydana gelen olay üzerine güvenlik güçlerince yürütülen titiz incelemede söz konusu failin F.T. (36) olduğunun tespit edildiği ve şüphelinin Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda süratle yakalandığı ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu pansiyonla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan bu menfur olayda mağdur olan öğrencilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bilinmelidir ki, Muğla’da kadına yönelik şiddete ve istismara asla müsamaha gösterilmemektedir. Kadına yönelik her türlü şiddet davranışının karşısında, devletimizin kararlı duruşu vardır. Söz konusu olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmekte olup, gelişmeler tüm yönleriyle yakından takip edilmektedir."