Muğla'da tarım arazisi tehdit altında

Proje alanında Bern Sözleşmesi’yle koruma altında olan ve tehdit altında kategorisi yer alan hayvan türleri de bulunuyor. Bu türler arasında nesli tehlike altında olan adi tosbağa da bulunuyor. Aynı zamanda Ablepharus kitaibellii kitaibellii gibi bazı türler de Bern Sözleşmesi’nin listesinde yer alırken bölgedeki bazı kuş türleri de bu listelerde bulunuyor. Yine bölgede gözlemlenen büyük nalburunlu yarasa, Türkiye’nin nesli tehlike altında olan memeli türleri listesinde.

TAHRİBAT RİSKİ

Proje alanı, çevre düzeni planlarına göre tarım arazisi olarak tanımlı. Bu durum, üretim yapılan toprakların madencilik faaliyetiyle geri dönülmez şekilde tahrip edilmesi riskini gündeme getiriyor.