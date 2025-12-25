Muğla'da 'Yastıklı' infazın iddianamesi hazır: İstenen ceza belli oldu

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Mayıs 2025’te Esenköy Mahallesi’nde meydana gelen olayla ilgili iddianamesini tamamladı.

Savcılık; Sefer K., Murat K., R.G. ile Yağmur A., Emine T. ve Hüseyin K. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talep etti, ayrıca "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da ek cezalar istendi.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede, cinayetin Solak'ın yanındaki sevgilisi tarafından organize edildiği, ses çıkmaması için maktulün yüzüne yastık bastırıldığı iddia edildi.

Savcılık, Sefer K., Yağmur A., Murat K. ve suça sürüklenen çocuk R. G. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talep etti. Hüseyin K. ve Emine T. için ise gözcülük/iştirak iddiasıyla cezalandırılmaları istendi.

Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.