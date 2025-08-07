Muğla'daki çimento fabrikası için mahkemeden ret kararı

Muğla 4. İdare Mahkemesi, Muğla'da çimento fabrikası kurulmasına olanak sağlayan imar planının Büyükşehir Belediye Meclisi'nce iptal edilmesine karşı açılan davada, kararın yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Deştin Çevre Platformu Sözcüsü Haluk Özsoy, "Bu bizim için çok önemli bir karar. Onurlu hakimlerin olduğunu görmek bizim için umut verici" dedi.

Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi’nde çimento fabrikası kurulmasına olanak sağlayan 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptaline ilişkin Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13 Şubat 2025 tarihli kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtı. Şirket, söz konusu belediye kararının şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmadığını, belediyenin plan iptal yetkisinin bulunmadığını ve kararın usule aykırı şekilde alındığını ileri sürdü.

Muğla 4. İdare Mahkemesi, 5 Ağustos 2025 tarihli kararıyla, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğacağı ve işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu yönünde yeterli koşulların oluşmadığını belirterek, yürütmenin durdurulması talebini oy birliğiyle reddetti. Mahkeme ayrıca, karara karşı 7 gün içinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolunun açık olduğunu bildirdi.

''ONURLU HAKİMLER GÖRMEK UMUT VERİCİ''

Deştin Çevre Platformu Sözcüsü Haluk Özsoy, konuya ilişki yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Belediyeler halkının yanında durdu. 1/5000'lik plan iptal oldu ve 1/1000'lik planın da ona uyarlanması ve iptal olası sürecindeyiz şu anda, o da yakında iptal olacak. Belediyeler bu anlamda çok önemli bir karara imza attılar ve bunu da çok güzel gerekçelendirdiler. Bu anlamda yürütmeyi durdurma kararının oy birliği ile reddedilmiş olması mahkeme tarafından, bizim için önemli bir noktada. Az da olsa hukuk kırıntılarının kaldığı bir nokta bizim için umut verici. Çimentocuların, 'bunu kazanana kadar, oldubittiye getirebilir miyiz?' diye bir bakış açıları vardı ve oldubittiye getiremeyeceklerini fark ettiler. Bu bizim için çok önemli bir karar. Onurlu hakimlerin olduğunu görmek bizim için umut verici."