Muğla'daki eğlence mekanında 'cinsel saldırı' davasında yeni gelişme

29.04.2026 12:11:00
Menteşe ilçesinde bir eğlence mekanında 16 Nisan 2025'te bir kadına cinsel saldırıda bulunmaktan yargılanan kişi 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kötekli Mahallesi’ndeki eğlence mekanında çalışan İ.İ.’nin E.S. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle açılan dava Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlandı. 

Tutuksuz sanık İ.İ., yargılama sonucunda “basit cinsel saldırı” suçundan önce 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak yargılama sürecindeki tutum ve davranışları dikkate alınarak cezası 4 yıl 2 aya düşürüldü. 

"KARARI İSTİNAF'A TAŞIYACAĞIZ"

Müşteki avukatı Perihan Ceviz Turasay, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, kararı istinaf edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bizler bu tarz dosyalarda mağdurun beyanının çok önemli olduğunu biliyoruz. Kadının soyut beyanı diye bir şey yoktur. Kadının beyanı vardır ve bu beyan eğer bir adli tıp raporuyla destekleniyorsa burada artık ortada somut ve kesin bir delil vardır. Bu dosya da o dosyalardan biri. Mağdurun beyanı soyut değildi. Somut bir adli tıp raporuyla da destekleniyordu. Dolayısıyla sanığın cezalandırılması sebebiyle memnunuz. Ancak bizler bu dosyada nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs suçunun oluştuğu kanaatindeyiz. Ayrıca pişmanlık göstermeyen sanık hakkında takdiri indirim uygulanması da hukuka aykırı. Bu sebeple de karara karşı istinaf kanun yoluna başvuracağız."

İlgili Haberler

Marmaris'te vandal saldırı: Belediye ekiplerinin yenilediği korkuluklar yeniden kırıldı
Marmaris'te vandal saldırı: Belediye ekiplerinin yenilediği korkuluklar yeniden kırıldı Marmaris Belediyesi’nin İçmeler’de yenilediği ahşap korkuluklar, çalışmanın tamamlanmasının ardından gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yeniden kırıldı. Belediye ekipleri zarar gören alanları onarırken, sorumluların tespiti için inceleme başlatıldı.
Ümraniye’de ağızlıksız gezdirilen rottweiler, küçük ırk köpeğe saldırdı
Ümraniye’de ağızlıksız gezdirilen rottweiler, küçük ırk köpeğe saldırdı Ümraniye’de sahibinin ağızlıksız gezdirdiği rottweiler cinsi köpek, bir kadının yanındaki küçük ırk köpeğe saldırdı. Veterinere götürülen yaralı köpek ameliyata alınırken olayın ardından yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Maltepe’de sokak ortasında kadın döven saldırgan dehşeti: Müdahale etmek isteyenlere de saldırdı!
Maltepe’de sokak ortasında kadın döven saldırgan dehşeti: Müdahale etmek isteyenlere de saldırdı! Maltepe Küçükyalı’da sokak ortasında bir kadını yumruklayarak darbeden saldırgan, olaya müdahale etmek isteyen vatandaşlara da saldırdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, şahsın kadını zorla götürmeye çalıştığı ve şiddetin dozunu her geçen dakika artırdığı görüldü.