Muğla'daki eğlence mekanında 'cinsel saldırı' davasında yeni gelişme

Kötekli Mahallesi’ndeki eğlence mekanında çalışan İ.İ.’nin E.S. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle açılan dava Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlandı.

Tutuksuz sanık İ.İ., yargılama sonucunda “basit cinsel saldırı” suçundan önce 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak yargılama sürecindeki tutum ve davranışları dikkate alınarak cezası 4 yıl 2 aya düşürüldü.

"KARARI İSTİNAF'A TAŞIYACAĞIZ"

Müşteki avukatı Perihan Ceviz Turasay, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, kararı istinaf edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bizler bu tarz dosyalarda mağdurun beyanının çok önemli olduğunu biliyoruz. Kadının soyut beyanı diye bir şey yoktur. Kadının beyanı vardır ve bu beyan eğer bir adli tıp raporuyla destekleniyorsa burada artık ortada somut ve kesin bir delil vardır. Bu dosya da o dosyalardan biri. Mağdurun beyanı soyut değildi. Somut bir adli tıp raporuyla da destekleniyordu. Dolayısıyla sanığın cezalandırılması sebebiyle memnunuz. Ancak bizler bu dosyada nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs suçunun oluştuğu kanaatindeyiz. Ayrıca pişmanlık göstermeyen sanık hakkında takdiri indirim uygulanması da hukuka aykırı. Bu sebeple de karara karşı istinaf kanun yoluna başvuracağız."