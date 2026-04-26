Muğla'dan, açlık grevindeki Doruk Madencilik işçilerine destek: 'Polis, holdingleri mi koruyor?'

Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding'e ait Doruk Madencilik'te çalışan, Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, ödenmeyen ücret ve tazminatlarını alabilmek için başlattıkları açlık grevine Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda devam ediyor.

İşçilere Muğlalı yurttaşlardan da destek geldi.

"DİRENE, DİRENE KAZANACAĞIZ"

Menteşe ilçesinde bulunan Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, "Direne, direne kazanacağız" sloganları attı.

Grup adına basın açıklamasını Gökhan Turgut okudu.

Turgut, şunları söyledi:

"Yıldızlar SSS Holding madeni devraldığında 1200 civarı madenci çalışıyorken, sayıyı periyodik olarak azaltıp 250’ye kadar düşürdü. Madencilerin kazandığı davalara, mahkemelerin icra kararlarına rağmen, 4 yıldır tazminatlarını ödemedi. İçeride kalan 250 işçinin yaklaşık 200’ünü zorla ücretsiz izne çıkardı, 5 aydır da maaşlarını ödemiyor. İş cinayetinde yaşamını yitiren üç madenci kardeşimizin ölümlerinden onları sorumlu gösterip tazminatlarını ödemediler. Madenciler yıllardır her yolu denedi, çalmadık kapı bırakmadılar. Herkes söz verdi, kimse sözünü tutmadı. Bu holdingin her tür pervasızlığına rağmen kollandığını görüyoruz. Yıldızlar SSS Holding’in mağdur ettiği işçiler yalnızca Eskişehir’deki işçiler değil. Kütahya’da, Elazığ’da, Çankırı’da, Gümüşhane’de, Bilecik’te bu holdinge bağlı işletmelerde yıllardır aynı hikaye yaşanıyor."

"HER TÜRLÜ HİLEYE, YALANA, BÜROKRASİ OYUNLARINA KARŞI..."

"Doruk Madencilik işçileri, haklarını almak için başlattıkları yürüyüşün 9. gününde Ankara’ya vardıklarında tekmelenerek gözaltına alındılar. Ardından gittikleri Enerji Bakanlığı önünde binlerce polisin ablukası altında muhataplarından cevap beklediler. Madencilerin gece boyunca battaniye talepleri bile Ankara Valiliği ve Ankara Emniyeti tarafından reddedildi. İlaçlarının olduğu çanta alana sokulmadı. Hekim heyetinin alana girmesine izin verilmedi. Madencileri dün sabaha karşı polisler tekmelerle coplarla saldırarak gözaltına aldı. Gözaltı sırasında fenalaşan ve hastaneye kaldırılan madenciler oldu. Tam 15 saat boyunca madenciler ve sendika yöneticileri gözaltında tutuldu.

Madenciler, muhatapları olan Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, holding yönetimi ve milletvekilleriyle görüşüp bu meselenin çözülmesini umarken, Yıldızlar SSS Holding’in kollandığını, madencinin hakkının, emeğinin, yaşamının hiçbir değeri olmadığını bir kez daha gördük. Madenciye yapılan bu muamele, köle muamelesidir. Madencinin mücadelesi artık yalnızca bir hak mücadelesi değil, aynı zamanda onur ve haysiyet mücadelesidir. Her türlü hileye, yalana, bürokrasi oyunlarına karşı başlayan bu direnişin muhakkak kazanacağını biliyoruz. Madenciyi açlığa mahkum etmeye çalışanlar bilsinler ki, madencileri açlıkla korkutamazsınız. Doruk Madencilik işçileri asla yalnız değildir. Doruk madencilik işçileri köle değildir."

"BULUNDUĞUNUZ HER YERDE BU ABLUKAYA, BU HAKSIZLIĞA KARŞI SES ÇIKARIN"

"Bizler, sorumluları biliyoruz. TMSF’yi, Enerji Bakanlığı'nı, Çalışma Bakanlığı'nı, Yıldızlar SSS Holding’in sahibi Sabahattin Yıldız’ı ve madencilere yıllar önce söz veren iktidar partisi milletvekillerini, bu meseleyi çözmeye çağırıyoruz. Madencilerin bugün Enerji Bakanlığı'na yürürken önlerine kurulan barikat holdinglerin barikatıdır.

Açlık grevindeki madencilere saldıran, biber gazı sıkan polis, holdingleri mi koruyor? Bugün madenciler Kurtuluş Parkı'nda abluka altındalar. Kimseyle konuşmuyor, kimseyle görüşmüyorlar. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz, madencilerin sesi olun. Bulunduğunuz her yerde bu ablukaya, bu haksızlığa karşı ses çıkarın."