Muğla iş dünyası temsilcileri: Kamu bankaları zorluk çıkarıyor

27 Ocak 2022 Perşembe, 12:32

Muğla Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Öztürk, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, yaptıkları ortak açıklamada, üyelerinin finansmana erişim sorunu yaşadığı belirtti.

2019 yılında bu yana ekonomik sorun yaşayan üye işletmelerin ve esnafın, ticari kredi faizlerinin yüksekliği nedeniyle sıkıntısı yaşadığın belirten iş dünyası temsilcileri, açıklalarında "Ticari kredi faizlerinin yüksekliği, üyelerimizi iş yapamaz duruma getirmiş durumdadır. Bankaların tamamı, finansmana erişmede üyelerimize zorluklar çıkarmaktalar. Özel bankalara kıyasla daha düşük faizli kredi veren kamu bankaları da üyelerimizin kullanacakları kredileri vermede zorluklar çıkartmaktadır. Bir başka deyişle özel sektör bankaları gibi kamu bankaları da kredi vermekte iştahlı değiller. Bırakın yatırım için kredi kullanmayı, üyelerimiz, ayakta kalıp işlerini sürdürebilmeleri için kredi kullanmak durumunda olup finansmana ulaşmakta oldukça zorlanmaktalar. Bu problemin çözülmesi reel sektörü rahatlatacaktır." ifadesine yer verdi.

Açıklamda şunlar kaydedildi:

"Uzun vadeli kredi kullanmak bankaların tutumu yüzünden imkansız hale gelmiş durumdadır. Politika faizlerinin yüzde 14’lerde olmasının reel faizlere yansımasını maalesef görememekteyiz. Bu durum büyük ölçüde bankaların borçlanma maliyetlerinde kaynaklanıyor olsa da uluslararası piyasalardan daha ucuz borçlanarak yurt içindeki işletmelere ucuz kredi imkanlarının yaratılması yönünde çalışmaların yapılmasını talep etmekteyiz. Ayrıca, son dönemdeki su faturalarındaki katı atık bedellerinin artışı, elektrik, akaryakıt ve doğalgaza gelen zamlar ve asgari ücrete gelen yüzde 50,54 artış ile işverene yansıyan ilave yük maalesef üyemiz işletmeleri oldukça sıkıntıya sokmuş durumdadır.

İlimiz reel sektörü için eylül 2019’daki Thomas Cook krizi ile başlayan sıkıntılar, Koronavirüs pandemisi, son 650 yılın ilimiz coğrafyasındaki en büyük orman yangın felaketi, piyasalardaki dövizin sert dalgalanması, sanayicimize verilen elektrik enerjisinin geçicide olsa kısıtlanması, yüksek enflasyon ve fiyat artışı ile arz eksikliğinden kaynaklanan ürün tedarikindeki daralmalar ilimiz reel sektörünü oldukça büyük sıkıntılara sokmaya devam etmektedir. İlimizde özellikle hizmet sektöründe birçok işletmenin faaliyetlerini sürdüremez hale geldiğini ve hatta bazılarının kapandığını üzüntüyle ifade etmek istiyoruz. Yüksek enflasyon nedeniyle girdi fiyatlarındaki aşırı artışı müşterilere sundukları ürünlerde fiyatlara yansıtamayan işletmecilerin, faturalarını dahi ödemekte sorunlar yaşadıklarını görmekteyiz. Enflasyona karşın yapılan işçi ve memur maaş zamlarını olumlu bulmakla birlikte sağlıklı ticaret yapabileceğimiz bir ekonomik yapının koşullarının halen oluşmadığını görmekteyiz. Olumsuzlukların gittikçe arttığı bu dönemde yeni ekonomik destek programlarının ivedilikle hayata geçirilmesini talep etmekteyiz.”