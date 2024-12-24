Muğla ışıl ışıl

Yayınlanma: 24.12.2024 - 10:43

Güncelleme: 24.12.2024 - 10:44

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılına özel olarak kendi imalatı ve tasarımıyla hazırladığı yılbaşı süslemeleriyle kentin birçok noktasını renklendirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki alanlara yerleştirilen bu özel süslemeler, vatandaşlara hem yeni yıl heyecanını yaşatıyor hem de geceleri sokakları ışıl ışıl aydınlatıyor.

Aileleriyle birlikte süslemelerin bulunduğu alanları ziyaret eden vatandaşlar, renkli görüntüler eşliğinde yeni yıl coşkusunu paylaşıyor. Aileler ve çocuklar, süslemelerle fotoğraf çekilerek bu özel atmosferin tadını çıkarıyor ve unutulmaz anılar biriktiriyor.

BÜYÜKŞEHİR KENDİ İMALATIYLA KENTİ SÜSLÜYOR

Büyükşehir, özel tasarladığı yılbaşı süslemeleriyle kente görsel bir şölen sunuyor. Çam ağacı, yıldızlar, kardan adam, kızak, balon, kule ve melek kanadı gibi birbirinden renkli objelerin yer aldığı süslemeler, vatandaşların ilgisini çekiyor. Bu etkileyici tasarımların tüm aşamaları—tasarım, demir aksamlarının üretimi ve aydınlatma montajları—Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Bu sayede hem estetik bir görünüm sağlanıyor hem de ekonomik olarak tasarruf ediliyor.

Şimdiye kadar yılbaşı süslemelerinin kurulumları, Menteşe Cumhuriyet Meydanı, Menteşe Yalçın İnan Parkı, Menteşe Kurşunlu Camii Meydanı, Menteşe Şehitler Anıtı Kavşağı ve Menteşe Kötekli Yoğurtçu Parkı gibi yoğun olarak ziyaret edilen alanlarda tamamlandı.

Bunun yanı sıra, Milas Atapark Meydanı, Bodrum Limanı ve Fethiye Beşkaza Meydanı gibi bölgelerde de süslemelerin kurulumu hızla devam ediyor.

YOĞURTÇU PARKI’NDAKİ SÜSLEMELER BEĞENİ TOPLADI

Kötekli Yoğurtçu Parkı’nda bulunan yılbaşı süslemelerini çok beğendiğini söyleyen Filistinli öğrenci Nataliaya Vashayo, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde İşletme okuyorum. Süslemeleri çok beğendim. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne süslemeler için teşekkür ederiz” dedi. Öğrenci Dilanur Türkar, “Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Daha önce buraya süsleme yapılmamıştı. Bu süslemeleri görmek gerçekten iyi hissettiriyor. İlk defa burada fotoğraf çekileceğim. Ben çok beğendim” ifadelerini kullandı.

ŞÜKRÜ KILIÇ: KÖTEKLİ’YE RENK KATMIŞ

Süslemelerin Kötekli’ye renk kattığını dile getiren Şükrü Kılıç, “Geçen sene bu süslemeler yoktu. Bu sene burada yapılması Kötekli’ye renk katmış. Meydana renk kattığı için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür ederiz. Muğla’nın gelişmesi her zaman güzel” dedi. Öğrenci Ezgi Eren, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde okuyorum. Yılbaşı süslemeleri gayet güzel olmuş. Herkesin fotoğraf çekildiği tatlı anılar biriktirdiği güzel bir yer olmuş. Biz de arkadaşımla fotoğraf çekilmeye geldik. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne süslemeler için teşekkür ederiz” diye konuştu. Simge Sevim Devrim, “Süslemeleri çok beğendik. Yılbaşı heyecanı erkenden bizimle beraber oldu. Hoş bir görüntü. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

MENTEŞE DE YENİ YILA HAZIR

Menteşe Yalçın İnan Parkı’na yerleştirilen yılbaşı süsleri ile fotoğraf çekilerek anı biriktiren Öğretmen Serdar Çolak, “Çocukların ilgisini çekiyor. Çok beğendik. Anı olsun diye ailecek fotoğraf çekilmeye geldik” dedi. Yılbaşı süslemelerini çok beğendiğini söyleyen Ahmet Zeyrek, “7 ayrı şehirde yaşadım hiçbirinde böyle bir etkinlik veya süsleme görmemiştim. Çok beğendik” ifadelerini kullandı. Yeni yıl hazırlıkları kapsamında şehri ışık şöleni haline getirdiklerini kaydeden Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hülya Muratlı, “Yeni yıl yeni kararların alındığı, yeni umutlarımızın filizlendiği, hayatımıza tazelik katan tüm iyi dileklerde bulunduğumuz bir dönem. Şehrimize bu güzel atmosferi yaşatmak için çok güzel hazırlıklar yaptık. Cumhuriyet Meydanı’mızı görsel ışık şöleni haline getirdik. Şehrimizin ana arterlerini, sokaklarımızı ve parklarımızı da yılbaşı süsleri ile donattık. Yılbaşı gecesi DJ performansı olacak. Hazırlıklarımıza bu haftadan başlıyoruz. Fındıkkıran Balemiz, Çocuk Koromuz ve Popüler Müzik Orkestramız var. Yeni yılı halkımızla iç içe geçirmek ve bu coşkuyu beraber yaşamak istiyoruz. Tüm halkımızı etkinliklerimize katılmaya davet ediyoruz. Ben bu vesile ile herkese sağlıklı, huzurlu bir yıl diliyorum.” dedi.