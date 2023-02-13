Muğla itfaiye ekibi 'sismik akustik cihaz' ile 28 kişi kurtardı
Muğla Büyükşehir Belediyesi envanterinde bulunan ve Türkiye’de sayılı kurumda olan hassas sismik akustik dinleme cihazı sayesinde Hatay’da 28 vatandaş enkaz altından kurtarıldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesini merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk etti. Türkiye’de sayılı kurumda bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi envanterinde ise bulunan hassas sismik akustik dinleme cihazı ile birçok vatandaş enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.
AFETZEDELERİ NEFESİNDEN BİLE TESPİT EDEBİLİYOR
Hassas sismik akustik dinleme cihazıyla enkazdaki boşluklarda, şaftlarda ve aralıklarda sıkışıp kalan kişilerin ürettiği sinyaller görüntülü ve sesli olarak algılanabiliyor. Sismik akustik cihaz enkaz altında kalan canlıların dokunma, tırmalama, vurma ve hatta nefes alıp verme sesini algılayabiliyor.
Öte yandan, hassas sismik akustik cihaz uzayabilen kameraları sayesinde enkaz altından veri sağlayabiliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan enkaz altı görüntüleme cihazı ile sismik ve akustik dinleme cihazı İzmir depreminden sonra Kahramanmaraş depreminde de aktif olarak kullanıldı.
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