Muğla itfaiyesi 2023’te 4 bin 237 olaya müdahale etti

Yayınlanma: 02.01.2024 - 14:30

Güncelleme: 02.01.2024 - 14:30

Muğla genelinde 13 ilçede, 25 istasyon, 1 AKOM hizmet binası, 163 itfaiye aracı ile 7/24 vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2023 yılında 4 bin 237 itfai olaya müdahale etti. 2023 yılında Muğla’da meydana gelen orman yangınlarında da aktif görev alan itfaiye ekipleri yıl içinde 322 ev yangınına müdahalede bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2023 yılında 322 ev, 116 iş yeri, 222 araç, 72 odun, kömür, depo, 85 orman, fidanlık, 1922 ot, çöp, anız, 16 gemi, tekne, 254 diğer yangınlar, 557 trafik kazası, 564 hayvan kurtarma, 107 su baskını olayı olmak üzere toplam 44237 itfai olaya müdahale etti.

MÜDAHALE SÜRESİ 6 DAKİKA 58 SANİYE

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yaz aylarında Bodrum, Fethiye, Seydikemer ve Milas ilçelerinde mobil istasyonlarıyla olaylara anında müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkan olaylara ihbar geldikten 6 dakika 58 saniye gibi kısa bir sürede müdahale ediyor.