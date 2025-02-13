Muğla “Kadın Dostu Kent” seçildi

Yayınlanma: 13.02.2025 - 12:00

Güncelleme: 13.02.2025 - 12:00

Eşitlik odaklı bir yerel yönetim anlayışını kalıcı ve sistematik hale getirmeyi amaçlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda çeşitli sivil toplum örgütleri, akademisyenler, meslek odaları ve kamu kurumu temsilcilerinin katıldığı geniş kapsamlı bir “Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı” düzenledi. Çalıştay ile toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki mevcut durumun değerlendirilmesi ve uygulanabilir çözümler üretilmesi ve eylem planının daha kapsayıcı hale getirilmesi amaçlandı. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde başkan Ahmet Aras’ın katılımı ile başlayan çalıştayda atölye çalışmaları, çözüm önerileri ve değerlendirme oturumu ile tamamlandı.

DR. DEMİREL: MUĞLA’YI DAHA EŞİT BİR KENT YAPACAĞIZ

Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı’nda konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Dairesi Başkanı Dr. Özge Demirel, “Cinsiyet eşitliğinin hayatın her alanında tesis edilmesi için çalışmaya ve hizmet üretmeye devam ediyoruz. İlk günden itibaren bu alanda çalışmalarımızı yaparak hizmetlerimizin sayısını artırdık. 2025-2027 yıllarını kapsayacak Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP), Muğla'yı herkes için eşit, yaşanası bir kent haline getirmenin yol haritasını oluşturmayı amaçlamaktadır. Yerel Eşitlik Eylem Planı, Muğla'da toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda mevcut durumu anlamayı sağlayacak. Toplumsal cinsiyete ve çeşitliliğe dayalı verileri, bunların incelenmesini ve buna bağlı olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine dair sorunların, ihtiyaçların, beklentilerin tespitini, bunların çözümüne, karşılanmasına yönelik hedeflerin geliştirilmesini, öncelikli alanların belirlenmesini sağlayacaktır. Konuk evimiz ve kadın politikalarında ortaya koyduğumuz somut çalışmalar sonucunda Türkiye Belediyeler Birliği ve BM işbirliğinde gerçekleştirilen ve AB tarafından fonlanan Kadın Dostu Kentler Programına pilot bölge olarak seçildik. Bu haberi sizlerle Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin büyük bir gurur ve onuru olarak paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ARAS: HERKESİN EŞİT HAKLARA SAHİP OLDUĞU BİR MUĞLA İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Muğla’nın her alanında eşitlikçi bir anlayışla çalışacaklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden beri eşit bir Muğla için çalışıyoruz. Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı da bu çalışmalardan biri. Kentin tüm politikalarında eşitliğin hâkim olması gerektiğinin farkındayız. Biz sadece kurum içerisinde bir eşitlik sağlamakla uğraşmıyoruz, tüm kentte buna uygun çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Yalnızca Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız ile değil tüm dairelerimizle buna uygun çalışmalar planlıyoruz. Bütün yaptığımız işlere eşitlik çerçevesinden bakmak zorundayız. Yolu, parkı, ulaşımda projeler yaparken herkesi eşit olarak değerlendirip bu açıdan herkese uygun projeler yapmalıyız” diye konuştu.