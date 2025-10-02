Muğla’nın 6 ilçesinde kaçak tütün mamulleri operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bodrum, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris ve Milas ilçelerinde tespit edilen 11 şahsın adreslerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 300 paket sigara, 300 adet puro, 53 bin 200 adet boş makaron, 17 bin 940 adet doldurulmuş makaron, 5 adet elektronik sigara, 110 paket elektronik sigara tütünü, 50 kilogram kıyılmış tütün, 51 kilo 700 gram nargile tütünü, 250 paket sigara sarma kâğıdı ve 6 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.