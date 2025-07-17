Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile İletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Muğla önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Muğla'den alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Muğla’nın telefon kodu kaç? Muğla’nın alan kodu kaç?

MUĞLA'NIN TELEFON KODU KAÇ?

Muğla iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0252’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Muğla için bu kod 252 olarak belirlenmiştir.

MUĞLA'NIN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.