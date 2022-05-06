Muğla Ölüdeniz'de lüks villaya uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi'nde Jandarma ekiplerince bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı turistik Ölüdeniz Mahallesi'nde bir villaya uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde ile birlikte 10 zanlı gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesine bir villada uyuşturucu partisi düzenleneceği bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adresteki villada Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Narkotik Madde Arama Köpek Timi tarafından arama yapıldı.
ÇOK SAYIDA 'MADDE' ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda, 6 gram kokain, 2 gram macun esrar, 27 adet ekstazy hap, 2 gram MMDA, 4 adet LSD, 5 gram skunk ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili M.Ö.Ö., S.K.H., Y.E.Ö., D.Y., E.A.B., M.B., D.İ., M.E., E.S. ve B.A. isimli şahıslar gözaltına alınırken, adli işlemlere başlandığı açıklandı.
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