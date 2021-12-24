De Colo'nun elinde kırık, Vesely'nin ayağında bağ yaralanması tespit edildi
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de oynanan Asvel karşılaşmasında sakatlanan Nando De Colo ve Jan Vesely ile ilgili sakatlık açıklaması yayımladı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Ligi'nde Fransa temsilcisi LDLC Asvel ile yaptığı maçta sakatlanan Nando De Colo'nun elinde kırık, Jan Vesely'nin ise ayağında bağ yaralanması tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada sarı-lacivertli ekibin deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan oyuncuların ilk kontrollerinin Fransa'da gerçekleştirildiği belirtilerek, "Nando De Colo’nun sol el ikinci tarak kemiğinde kırık meydana gelmiş ve Jan Vesely’nin sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması oluşmuştur." denildi.
Her iki basketbolcunun tedavi programının İstanbul’da yapılacak tetkiklerin ardından netleşeceği kaydedildi.
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