Muğla Valiliği'nden tepki çeken AKP videosu: Aşkı içimizde hiç bitmeyecek

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 16:54

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 17:23

Muğla Valiliği, AKP videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Valilik videoyu, “Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek, Recep Tayyip Erdoğan” ifadesiyle paylaştı.

Devletin resmî kurumunun Twitter hesabından siyasi parti videosunun paylaşılması sosyal medyada tepki çekti.

"AKP'YE HİZMET ETMEK İSTİYORSANIZ..."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, paylaşıma şu sözlerle tepki gösterdi:

"Cumhurbaşkanı partili olursa, valiler de partilerin il başkanı gibi davranır demiştik. Vali Orhan Tavlı'ya bu hatırlatmayı yapmamız zorunluluk oldu. Muğla Valisi olduğunuzu unutmayın, AKP'ye hizmet etmek istiyorsanız, buna uygun makamlar var, valilik bunlardan biri değil."

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ise yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yoruma kapatılan bu rezil tweet; Parti Genel Başkanı'nı Cumhurbaşkanı, partiyi devlet yapmanın sonucudur. Muğla Valisi istifa edip Ak Parti il başkanı ol sen, bir farkınız kalmadı zaten!"

CHP'DEN ÇOK SERT TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, valiliğin Erdoğan ve AKP propaganda yapan paylaşımına çok sert tepki gösterdi.

Özel, "Cumhurbaşkanı partili olursa, valiler de partilerin il başkanı gibi davranır demiştik. Vali Orhan Tavlı'ya bu hatırlatmayı yapmamız zorunluluk oldu. Muğla Valisi olduğunuzu unutmayın, AKP'ye hizmet etmek istiyorsanız, buna uygun makamlar var, valilik bunlardan biri değil" ifadelerine yer verdi.