Muğla'yı sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, tekneler kıyıya vurdu!

Muğla’nın ilçeleri Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye’de sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağış, özellikle Ortaca’da hayatı durma noktasına getirdi.

Yağış nedeniyle kent merkezi ile bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi, araçlar yolda kaldı, ev ve işyerlerini su bastı.

Sürücüler ve yurttaşlar zor anlar yaşarken bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

MEZARLAR SULAR ALTINDA

Merkez mezarlığında birçok mezar sular altında kalırken, ilçede yağış nedeniyle zaman zaman hasarlı kazalar da yaşandı.

ELEKTRİK KESİLDİ

Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde kıyıda bağlı bir tekne battı. Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Fırtına nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

TEKNE KIYIYA SÜRÜKLENDİ

Menteşe ilçesinde ise sağanak ve dolu sebebiyle su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bodrum'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu ilçede 12 metrelik bir tekne kıyıya sürüklendi.