Muğla’da 114 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum, Datça ve Marmaris ilçelerinde Yunanistan unsurlarında Türk kara sularına itilen 114 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla’nın üç ilçesinde gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda toplam 114 düzensiz göçmen kurtarıldı. Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup göçmen tespit edilmesinin ardından bölgeye kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği bildirilen 20 düzensiz göçmen ve ülkeyi yasadışı yollardan terk etmeye çalışan bir şahıs yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında ise iki ayrı kurtarma olayında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sabah saatlerinde ve lastik botlar ile Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 62 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik kipleri tarafından kurtarıldı.
Kurtarılan 82 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
BODRUM’DA 32 GÖÇMEN KURTARILDI
Bodrum’da da Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 19 Ekim saat 07.15'te lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi geldi. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği ifade edilen 32 göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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