Muğla’da 147 milyon liralık atıksu arıtma tesisi açıldı

Yayınlanma: 25.04.2023 - 16:39

Güncelleme: 25.04.2023 - 16:39

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 147 milyon 323 bin TL yatırımla kapasitesi 25 bin m3/günden 50 bin m3/güne yükseltilen Fethiye Atıksu Arıtma tesisinin açılışı yapıldı. Fethiye’de Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında hizmete açılan Ölüdeniz Atıksu Arıtma tesisi ile toplam arıtma kapasitesi yaklaşık 280 bin nüfusa hizmet verebilecek orana yükseldi. Fethiye Atıksu Arıtma tesisinde yapılan açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ev sahipliğinde CHP Muğla Milletvekili adayları Gizem Sayar Özcan, Mehmet Demir, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Millet İttifakı ortağı ilçe başkanları ve yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KARACA: OSMAN BAŞKANIMIN ÇABALARIYLA FETHİYE KOKUDAN KURTULDU

Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi açılışında konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, tarihe tanıklık ettiklerini söylerken, Fethiye'nin büyük bir dertten kurtulduğunu vurguladı. Karaca, “Biz göreve geldiğimizde Osman Başkanım ile birlikte eksikleri tek tek tespit ettik. Bunlardan en önemlisi ise Fethiye artık kötü kokan bir kent hale gelmişti. Bu da turizme büyü darbe vuruyordu. Büyükşehir Belediye Başkanım Ölüdeniz’den başlayarak buraya kadar çok büyük kanalizasyon ve arıtma tesisleri yatırımları yaptı. Bu çalışmalarla diğer kurumlarında dahli ile 400 kilometre altyapı çalışması gerçekleşti. Bu çalışmalar sayesinde kötü kokunun önüne geçildi. Projeleri hayata geçiren ve büyük çaba sarf eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Alim Karaca’nın ardından konuşan CHP Milletvekili adayı Mehmet Demir çalışmanın Fethiye için önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. Yine CHP Muğla Milletvekili adayı Gizem Sayar Özcan ise temiz su kaynaklarının önemine değinirken şunları söyledi; “Su kaynaklarımızın korunması geleceğimiz için büyük önem taşıyor. İleri Biyolojik arıtma tesisleri gelecek nesillere yeşil ve temiz bir çevre bırakabilmek adına çok büyük bir adım. 2050 yılını referans alarak bu tesisi hayata geçiren başkanımız Dr. Osman Gürün ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

GÜRÜN: FETHİYE’DEN KÖTÜ KOKUYU SİLİP ATTIK

Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye’den kötü kokuyu sileceğiz, arıtma tesisi kapasitesini 2050 yılına kadar yetecek seviyeye çıkaracağız diye söz verdiklerini ve bu sözü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gürün tüm sıkıntılara rağmen yatırımları hayata geçirdiklerine vurgu yaparak, “Tüm yokluk ve maddi sıkıntılara rağmen Bodrum’dan Fethiye’ye kadar üretmeye devam ediyoruz. Bizi birde 15 Mayıs’tan sonra görün. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Biz sadece tüm belediyelere eşit destek verilmesini istiyoruz. Bunu da Muğlalı vatandaşlarımız için istiyoruz. 2014 yılında hiçbir şeyimiz yoktu. Büyükşehir belediyesini kurduk. Bu arada tüm problemleri tespit ettik. Yol haritamızı çıkardık. En önemli sorun ise finansmandı. İller Bankasından kredi alamadık. Dışarıdan kredi aramaya başladık ve bunu da bulduk. Bu tesisin yapımı için 2015 yılından bu yana çalışıyoruz. Ancak 3 yıldan fazla bir süre kaynak aradık. O müzakereler sonucunda nihayet İl genelinde tüm altyapı çalışmalarımıza başladık ve birçok yerde tamamladık. Fethiye’de altyapı için kazdığımız yerlerin tamamı düzenlendi. Ve bir daha başka bir kurum tarafından bu bölgeler tekrar kazılmayacak. Su, yağmur suyu, telekomünikasyon gibi farklı altyapı yapıldı. Artık sadece arıza olursa kazı yapılacak ve hatlar yeni olduğu için bu çok zor. Uzun süre sorunsuz bir altyapı hizmete sunduk. Ovacık uzun yıllardır kanalizasyon olmadan turizme hizmet vermeye çalışıyordu. Şimdi orada kanalizasyon tamamlandı. Artık orada kanalizasyona bağlanmayacak tesis veya işletme kalmayacak. Ovacık Ölüdeniz’e daha yakın olmasına rağmen buradaki kanalizasyonu Ölüdeniz tesisine bağlamadık. Oradan merkeze kadar büyük mesafe olmasına rağmen merkeze bağladık ve önemli bir harcama yaptık. Ölüdeniz tesisine fazla yük binmesini önleyerek orayı da koruduk. Bu yatırımlarla Fethiye’deki kötü kokuyu silip attık ve 2050 yılına kadar kanalizasyon ile arıtma sorununu tamamen ortadan kaldırdık” şeklinde konuştu.

“FETHİYE KÖRFEZİ’Nİ TEMİZLEYECEĞİZ”

Fethiye’nin en önemli sorunlarını ortadan kaldırmak için büyük gayret sarf ettiklerini söyleyen Başkan Gürün, Fethiye Körfezi için uzun süren araştırma yaptıklarını ve teknik bir rapor oluşturduklarını belirterek temizlik çalışması yapacaklarını söyledi. Gürün, “Biz Fethiye Körfezi için çalışma başlattık. Burada bütün su akımlarını ölçüyoruz. 13 metre alüvyon birikmesi tespit ettik. Bilimsel olarak bu tamamen alınamıyor. 3 ila 5 metre alüvyon alınmalı. Şu an DSİ tarafından yapılan kanalın beton olmaması gerekiyor ve uygun olarak yapılmamış. Tüm zirai ilaçlı su Körfeze akıyor. Bu da Körfezi doldurmaya devam ediyor. Ulaştırma Bakanlığından teknik araç talebinde bulunacağız, ücretini ödeyeceğiz ve Körfez temizliğine başlayacağız. Teknik olarak gerekli hazırlıklarımız bitmek üzere. Finansmanını da bularak Körfezimizi temizleyerek Fethiye’ye yakışır hale getireceğiz. Vatandaşlarımızın hayat standardını yükselterek, mutlu ve huzurlu yaşamalarını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Daha güzel Fethiye daha güzel Muğla ve daha güzel bir Türkiye için kol kola birlik içinde geleceğe yürüyoruz” ifadelerini kullandı.