Muğla’da 2,5 aylık bebeğin şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 2,5 aylık bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
17 Nisan 2022 Pazar, 16:39
Muğla’da 2,5 aylık bebeğin şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı
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Yeni Mahalle'de yaşayan aile, Fethiye Devlet Hastanesi'ne getirdikleri kız bebekleri Ervağ K.'yi yatağında hareketsiz bulduklarını belirterek yardım istedi.

Yapılan muayenede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemede burnunda kan olduğu tespit edilen bebeğin ölümü şüpheli bulundu.

Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılarak bebeğin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


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