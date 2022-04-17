Yanlışlıkla 'antidepresan ilacı' verildi: 15 aylık bebek ölümden döndü
Reçetede yazılan ilaç dışında eczaneden yanlışlıkla ağır antidepresan ilacı verildiği öne sürülen 15 aylık bebek ölümden döndü. Baba Mustafa Karaca, olayı yargıya taşıyacaklarını ifade ederek, "Çocuğum ölümden döndü. Bir daha böyle hataların yapılmaması için hukuki işlemleri başlatıyorum" dedi.
İzmir’in Aliağa ilçesinde yaşayan Mustafa ve Ayşegül Karaca çifti, iddialara göre rahatsızlanan ikinci çocukları 15 aylık Osman Kerim’i çocuk doktoruna götürdü. Çocuğu muayene eden doktor, tedavi için reçete yazdı.
Baba Mustafa Karaca, ilaçları almak için ilçede bulunan bir eczaneye gitti. İddialara göre, eczaneden reçetede yazan ilaç yerine yanlışlıkla başka bir ilaç verildi.
'AĞIR ANTİDEPRESAN İLACI VERİLDİ' İDDİASI
13 yaşından küçüklere verilmemesi tavsiye edilen ağır antidepresan ilacı, ailesi tarafından bir doz küçük çocuğa içirildi. İlacı içen minik Osman Kerim rahatsızlandı. İlaca vücudu reaksiyon gösteren çocuk, hemen baba Mustafa Karaca tarafından apar topar Aliağa Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü.
20 SAAT KOMADA KALDI
Baba Mustafa Karaca, müdahale sırasında çocuğa verdikleri ilaç kutusunu ve reçeteyi doktorlara gösterdi. Doktorlar ise babaya reçetede yazılan ilacın dışında farklı bir ilacın verildiğinin tespit edildiğini söyledi.
Yaklaşık 20 saat koma halinde kalan küçük Osman Kerim, doktorların müdahalesi ile kurtarıldı.
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