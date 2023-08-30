Muğla’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kıraç ile kutlandı

Yayınlanma: 30.08.2023 - 14:28

Güncelleme: 30.08.2023 - 14:28

Muğla Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Fethiye’de Kıraç konseri düzenledi. Beşkaza Meydanında düzenlenen olan konser, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Konsere katılan Başkan Gürün, 30 Ağustos Zaferinin dünya tarihini değiştirdiğini ve özgür Türkiye’nin temellerinin atıldığını vurguladı.

29 Ağustos akşamı düzenlenen konserin ardından 30 Ağustos sabahı Zafer Bayramının 101. Yılı vesilesiyle Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Çelenk koyma töreninin ardından valilikte tebrikat töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen kutlama programının ardından ise şehitlik ziyaret edildi.

GÜRÜN, “O GÜN SADECE BİR ZAFER DEĞİL YARINLARI, ÖZGÜRLÜKLERİMİZİ KAZANDIK”

Büyük Zaferin 101. Yılı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye’de düzenlenen konsere katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 30 Ağustos’ta sadece bir zafer değil yarınları ve özgürlüğü kazandıklarını söyledi. Gürün, “ 30 Ağustos Zafer bayramı bu ülke için çok büyük anlamlar içeriyor. İşgal edilmiş, tamamıyla paylaşılmış yurdumuz için tekrar özgür günlerine döneceği çok önemli bir mücadelenin sonuca ulaştığı bir destan. Atatürk’ün önderliğinde Mehmetçiğin gayretiyle kazanılan bu zaferin önemi her geçen gün daha da iyi anlaşılıyor. Çünkü biz o gün sadece bir zafer değil yarınlarımızı da kazandık. Atatürk 30 Ağustos’un önemini ’besbelli ki yeni Türk Devletinin, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı’ diyerek dile getirmiş. Bizlere düşen ise bu ülkeyi daha müreffeh daha modern ve gelişmiş bir şekilde gelecek nesillere aktarmak. Ancak bu şekilde Atamızın emanetine sahip çıkmış sayılırız. Buradan tekrar Zafer bayramımızın 101. yılını coşkuyla kutluyor, başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, ülkemiz için canını vermiş tüm şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.